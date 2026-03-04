El Rallye La Nucía contará con diez tramos y 124,7 kilómetros cronometrados

El 32 Rallye La Nucía Mediterráneo 'Trofeo Costa Blanca', prueba inaugural del Supercampeonato de España de Rallyes (S-CER) que se disputará del 16 al 21 de marzo, constará de diez tramos y 124,7 kilómetros contra el crono, según informó este miércoles el Automóvil Club AIA. La prueba recorrerá una treintena de municipios de la provincia de Alicante y también puntuará para la Internacional Iberian Rallye Trophy (IIRT) y los campeonatos autonómicos de la Comunidad Valenciana y Murcia.

El recorrido mantiene la estructura de la pasada edición, aunque contará con dos especiales menos y menor kilometraje cronometrado. La salida oficial tendrá lugar el día 19 a las 20:00 horas en el pabellón La Muixara de la Ciutat Esportiva Camilo Cano, y el viernes se celebrará el shakedown en el tramo Callosa-Guadalest (3,64 kilómetros).

La primera etapa arrancará el viernes a las 14:30 horas desde el parque de asistencia de La Nucía. Los equipos afrontarán Pego-Vall d'Ebo (9,401 km) y Castells-Famorca-Fageca-Quatretondeta (14,915 km), ambos a doble pasada, antes de cerrar la jornada en el parque de asistencia. La segunda etapa, el sábado, tendrá un recorrido total de 312 kilómetros, de los que 76,1 serán cronometrados. Se disputarán a doble pasada los tramos Benasau-Gorga (9,546 km), Penáguila-Relleu (21,179 km), el más largo del rallye, y Guadalest-Callosa (7,328 km), cuya primera pasada será TC+ con puntos extra.

La llegada final está prevista en La Nucía poco después de las 18:00 horas. Alcoy, Benidorm y La Nucía acogerán reagrupamientos, mientras que Pego y Relleu serán controles de paso.