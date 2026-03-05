Agotadas las entradas de pago para el torneo ATP 100 de Montemar en Alicante

Cinco meses después, el mejor tenis profesional regresa a las instalaciones del Club Atlético Montemar de Alicante, que del 22 al 29 de marzo celebrará la cuarta edición de su torneo ATP, esta vez con mejor dotación económica a repartir entre los jugadores y con un mayor reparto de puntos para el ganador, que ahora recibirá 100 en lugar de los 75 que sumaba en las tres ediciones anteriores.

De esta manera, el club que preside José Pedro García da un salto cualitativo y posiciona a la institución y, por añadidura, a la ciudad, un peldaño por encima "en una fecha estratégica" dado que tendrá lugar justo después del Masters 1.000 de Miami, que es el que abre la temporada de tierra batida en el circuito mundial, justo la superficie sobre la que se compite en la cita alicantina, que espera que eso sirva para animar a muchos tenistas a confirmar asistencia para conseguir llenar la bolsa de tantos que le dé acceso a Roland Garros, el Grand Slam que corona al rey y la reina en la arcilla de París.

380.000 de coste organizativo

El ATP Challenger Alicante Montemar vuelve a tener a ENE Construcción como patrocinador principal, además de contar con el respaldo del Ayuntamiento de la capital, circunstancia sin la cual, como expresó el propio presidente de Montemar, no sería posible hacer frente a la inversión a la que obliga la organización de este evento internacional, cifrada esta vez en 380.000 euros, según el máximo dirigente de la institución deportiva.

El equipo de Montemar posa con el alcalde Luis Barcala al final del acto de presentación. / INFORMACIÓN

En esta cuarta edición, los jugadores se repartirán 160.000 euros entre premios y objetivos, y el ganador sumará una centena de puntos en la carrera de campeones, la que determina el ranking individual. La presencia de jugadores del Top-100 es el gran atractivo de un evento para el que ya no quedan entradas. Los abonos que incluyen los encuentros de cuartos, semifinales y final, es decir los que se juegan en la pista central del viernes 27 al domingo 29 de marzo, están todos vendidos. "Se agotaron en apenas cuatro días", ha revelado José Pedro García.

Está conformada la participación de los españoles Roberto Bautista, Pablo Carreño, Carlos Taberner, Pedro Martínez Portero, Roberto Carballés, todos con experiencia en Copa Davis y entre los 100 mejores tenistas del mundo, y también acude a la cita la gran baza local, Dani Mérida, que vive en Alicante y entrena en Montemar.

Acceso gratuito para todo el mundo

Todos los encuentros que se disputen entre el domingo 22 y el jueves 26 de marzo serán gratis para los aficionados y aficionadas hasta completar los aforos de las tres pistas en las que se desarrollará este ATP Challenger Alicante Montemar ENE Construcción 2026. Un torneo, con cuadro de individuales y de dobles, que tratará a los participantes "como socios preferentes de Montemar", lo que significa que podrán hacer uso libre de todos los servicios e instalaciones del club, que, además, asume, con su propio personal el 100% de la organización del "evento deportivo más importante que se va a celebrar en Alicante este año", subrayó Luis Barcala, alcalde de Alicante, que rivalizará con el que tendrá lugar en junio, en el Pitiu Rochel, que albergará la fase final de la Copa del Rey de Balonmano Asobal.

Paco Vicens, Luis Barcala, José Pedro García e Iván Navarro, en Montemar. / INFORMACIÓN

Casi 300 personas, entre profesionales y voluntarios, velarán porque el torneo vuelva a ser un éxito a todos los niveles. Iván Navarro, director técnico, explicó que Montemar tratará de repartir las invitaciones que aún quedan pendientes de adjudicación entre los participantes del Masters 1.000 de Miami, "aprovechando que se abre la temporada de tierra", ha desvelado el extenista alicantino.

Francisco Vicens, presidente de la Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana (FTCV) aclaró que la fecha otoñal que deja libre Montemar será para otro torneo de la Comunitat y tildó de "gran acierto" la decisión de Alicante de pujar por un ATP Challenger 100, deseando que algunas de las "wild cards" que aún están pendientes de adjudicación sean para jugadores de la terreta.

Barcala reiteró el apoyo incondicional a Montemar

La primera autoridad del equipo de gobierno, junto a su vicealcalde y edil de Deporte, Manuel Villar, encabezó la comitiva municipal que acudió a la presentación del torneo en las nuevas instalaciones del club en su sede de La Albufereta. Luis Barcala reiteró "el beneficio reputacional impagable que logra este torneo de tenis para la ciudad" y recordó que el Consistorio lo va a respaldar "siempre".

Noticias relacionadas

Presentación del 4º ATP Challenger 100 Alicante Montemar ENE Construcción 2026. / INFORMACIÓN

"Alicante se va a beneficiar de uno de los mayores espectáculos del mundo", indició el alcalde de Alicante. "Quiero felicitar a Montemar porque ha demostrado su enorme capacidad organizativa porque no es fácil lograrlo en tan poco tiempo. Que la ATP haya aprobado este cambio demuestra que todo se ha hecho bien y que este es un evento del que se va a beneficiar todo el mundo en la ciudad", señaló antes de cerrar su intervención.