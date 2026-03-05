Eduardo Prieto Iglesias, director del VAR en España: "Quien piense que el VAR puede resolver todos los problemas del fútbol está muy equivocado"

Eduardo Prieto Iglesias (Pamplona, 1981) era árbitro en activo cuando el VAR llegó a la Liga española, en 2018. Recuerda su estreno, en un Eibar-Huesca, con Undiano Mallenco en la sala VOR, "con ilusión, con una sensación de saber que el desarrollo de la herramienta iba a ser demandante" y con la convicción de que "estábamos ante el comienzo de algo grande". Siete años después, y desde el pasado verano, ejerce de director del proyecto VAR del Comité Técnico de Árbitros (CTA). El jefe del VAR en España.

¿Cómo acogió usted la noticia de que el VAR llegaba a sus vidas?

Con absoluta ilusión y responsabilidad ante el reto que se abría. Sabíamos que estábamos en uno de los momentos históricos para el arbitraje y formar parte de él fue un honor. Sabíamos que la irrupción de la tecnología iba a ser un momento disruptivo y todos estábamos ilusionados de formar parte de ese hito. Máxima ilusión y máxima responsabilidad ante el reto que se abría.

Imagino que tendría compañeros más puristas que entendían que era matar o desvirtuar el trabajo del arbitraje.

Lo cierto es que no. No se detectó ningún tipo de corriente pesimista o conservadora en ese sentido. Todos ya intuíamos que la herramienta venía a ayudarnos y todos la aceptamos con ilusión.

Prieto Iglesias, consultando el VAR en un Eibar-Athletic de 2020. / Javier Etxezarreta / EFE

¿Se sobrevaloró en aquellos inicios la utilidad del VAR como herramienta para acabar con las polémicas arbitrales en el fútbol?

Creo que aún a día de hoy se sigue sobrevalorando el concepto y utilidad del VAR. Quien piense que resuelve todos los problemas del fútbol está muy equivocado. El VAR vino y permanece para minimizar errores y eliminar cosas gruesas, para hacer que el fútbol sea más justo. Pero el fútbol son matices, son grises… Y en esa escala de grises en la que nos movemos siempre habrá espacio para la interpretación.

¿Qué cambios supuso en sus rutinas de trabajo diarias, como árbitros de campo en activo, la llegada del VAR a LaLiga?

Supuso un gran cambio en cuanto a la disponibilidad, ya que los árbitros de campo éramos los árbitros de VAR cuando no tocaba campo. Recuerdo el enorme esfuerzo formativo que el CTA desarrolló para nuestra preparación, las sesiones de trabajo específico para hacernos con la herramienta, las horas de simulador para nuestra certificación… Y todo con la ilusión de un proyecto incipiente que sabíamos que iba a marcar un antes y un después en el arbitraje.

¿La creación de un equipo de árbitros VAR, diferentes de los árbitros de campo, ha mejorado el sistema?

Como en cualquier empresa de cualquier ámbito, la especialización es el único camino para evolucionar y crecer de manera específica en un sector determinado. En el VAR, la creación de un cuerpo específico ha permitido poder llevar a cabo una super especialización de los árbitros VAR, centrados exclusivamente en el desarrollo de la herramienta y en la formación necesaria en habilidades específicas: manejo tecnológico, rapidez en la toma de decisiones, jerarquización de jugadas, toma de decisiones estratégicas bajo mucha presión, exposición mediática, consistencia en la línea de intervención...

El árbitro Prieto Iglesias consulta el VAR en un Atlético-Levante de 2019. / Ballesteros / EFE

¿Cómo se prepara un árbitro exclusivo de VAR?

Se trabaja semanalmente con las jugadas sensibles de cada jornada, se elabora un informe de rendimiento, se estudian la aplicación y desarrollo de procedimientos de trabajo y de comunicación, se escuchan todos los audios para ver el proceso de toma de decisiones de todas los partidos de la jornada, se trabaja en la línea de intervención por tipología de jugadas, se analizan las cámaras usadas para cada peritación, se trabaja de manera individualizada los aspectos con recorrido de mejora de cada VAR PRO... El trabajo es constante y de alta especialización.

¿Veremos pronto a árbitros españoles explicando en directo, con un micrófono, las decisiones del VAR, como hemos visto en otras competiciones?

Una de las cuestiones clave de este CTA es la transparencia. Esta cuestión concreta depende también de la autorización de organismos internacionales, por lo que es una cuestión a tratar a nivel más general. En cualquier caso, y al igual que pasó con la publicación de los audios públicos cada vez que hay una intervención de VAR, estoy totalmente convencido de que cuanto más nos escuchen, más van a entender cómo trabajamos y cómo tomamos las decisiones. Estoy totalmente seguro de que la apertura de audios va a suponer para nosotros un mayor entendimiento por parte del público y, sobre todo, una excelente oportunidad de poder mostrar a todo el mundo el altísimo nivel de excelencia que tenemos en el desarrollo de nuestro trabajo.

¿Cree que el VAR ha cambiado, en la parte de la ejecución humana, desde que se instauró hasta hoy o es esencialmente lo mismo?

Sin duda ha habido una evolución sustancial, que además va por doble vía. Por un lado, el desarrollo tecnológico de la herramienta en sí ha sido creciente y ha mejorado la operatividad y la forma de ejecución. Por otro lado, los árbitros se han ido especializando y generando un conocimiento más profundo relativo a cómo peritar, cómo operar el sistema, cómo acortar tiempos... Sin duda, ha habido una evolución evidente a lo largo de todos estos años.

Se está debatiendo la ampliación del uso del VAR a otras situaciones de juego, como saques de esquina y amarillas. ¿Corremos el riesgo de eternizar los partidos de fútbol con pausas para revisiones?

El equilibrio entre aprovechar las bondades de la herramienta y el darle continuidad y ritmo al partido siempre es complicado. En cualquier caso, seguro que cualquier ampliación del uso del VAR conllevará también la búsqueda de fórmulas para la generación de mayor tiempo efectivo de juego, concepto muy importante para el mundo del fútbol por su impacto en el seguimiento del juego. En cualquier caso, también hay que considerar que la herramienta, los operadores y los árbitros VAR PRO cada vez son mejores, lo cual permite poder implementar una posible ampliación de uso en escenarios que antes no se había valorado.

Son habituales las quejas de clubs, futbolistas y aficionados por las presuntas diferencias de criterio en el VAR. ¿Son justas? ¿Cómo trabajan para armonizar los criterios de los diferentes árbitros VAR?

Siempre se escuchan quejas cuando alguien se siente perjudicado pero, casualmente, nunca se escuchan comentarios cuando alguien se siente beneficiado… Es curioso. En cualquier caso, la armonización de criterios y la consistencia en la aplicación de reglas de juego e intervención es para nosotros, sin duda, el tema prioritario y capital sobre el que se centran la mayor parte de nuestros esfuerzos.

¿Los clubs le llaman mucho para quejarse o consultar dudas y acciones concretas?

Los clubs están aprovechando la política de puertas abiertas que tiene este CTA, y para todos nosotros, tanto clubs como CTA, está siendo una experiencia enriquecedora de crecimiento y conocimiento mutuo. Para nosotros es absolutamente fundamental poder interactuar y atender al mundo del fútbol, darnos a conocer, resolver dudas e inquietudes, mostrar cómo trabajamos, explicar las decisiones que tomamos y reconocer los errores que cometemos. Normalizar nuestra relación con los clubs era una de nuestras prioridades y la experiencia nos está demostrando que el entendimiento y la empatía mutua nos está haciendo crecer a todos los actores implicados.

Eduardo Prieto Iglesias, en un seminario arbitral reciente. / RFEF

Al comienzo de esta temporada, desde el CTA se lanzó el mensaje de que el VAR fuera menos intervencionista, que se recurriera menos a él. ¿Se está cumpliendo ese objetivo?

Los números nos confirman que sí. Claramente estamos siendo menos intervencionistas porque hemos devuelto la autoridad arbitral última al terreno de juego, al árbitro de campo, que es a quien le corresponde. En cualquier caso, es importante tener en cuenta que no se trata simplemente de intervenir menos por intervenir menos; el VAR debe intervenir cuando proceda. Y si detecta errores claros y manifiestos, es ahí donde debe entrar, independientemente de números. Pero sí que la filosofía de mínima intervención, tal y como fue el origen del VAR, es algo que hemos recuperado y que tenemos muy presente.

¿El VAR ha incrementado los mensajes de odio que reciben los árbitros?

Por desgracia, nuestro colectivo siempre ha sido poco querido. Más allá de filias y fobias que nos puedan proyectar, sí creo que está en nuestra mano el poder ser más entendibles, más cercanos, más abiertos y más conocidos, que son elementos clave del nuevo CTA. Sabedores de que todo lo anterior va a contribuir a ser más entendidos, es en esa dirección hacia donde estamos dirigiéndonos.

¿Cree que el VAR ha mejorado el fútbol?

Absoluta y rotundamente sí. El fútbol es más justo desde que está el VAR y las grandes decisiones tomadas a lo largo de las temporadas avalan que el uso de la herramienta hace justicia.