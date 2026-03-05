El Horneo Alicante se enfrenta al Cuenca en un duelo de iguales

El Horneo Alicante recibe este viernes en el Pitiu Rochel (19 horas) al Cuenca, décimo en la clasificación de la Liga Asobal, contra el que intentará mantener su racha de victorias como locales desde que Roi Sánchez fuera contratado como entrenador.

Los alicantinos han hecho un fortín en su ciudad, perdiendo solo un partido en casa desde la llegada del entrenador gallego. Sin embargo, el partido de ida entre ambos conjuntos cayó del lado de los manchegos, que se impusieron por 32-27.

Fabio Teixeira se dispone a lanzar frente al Logroño. / Héctor Fuentes

El equipo ya respira tranquilo en la zona media de la clasificación, a cinco puntos del descenso, gracias al trabajo de Sánchez. Justo detrás, en la décima posición se encuentra el Cuenca, su próximo rival. El equipo dirigido por Lidio Jiménez no ha conseguido ganar aún fuera de casa, por lo que buscaran romper su racha contra un equipo, a priori, de su mismo nivel. Para el encuentro, Sánchez podrá contar con todos sus jugadores a excepción de Aarón Gutiérrez, de baja indefinida por motivos personales.

El técnico del Horneo calificó de "equipazo" a sus próximos rivales y aspira a mantener el buen nivel mostrado en Logroño. También pronosticó un partido "más de barro", en el que el ataque local defina la tónica del partido. Con respecto a los objetivos de la temporada, Sánchez prefiere centrarse en el partido y evaluar "semana a semana" su diferencia con las posiciones de descenso.