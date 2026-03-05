Teika, junto al deporte femenino valenciano

Teika es hoy la gran referencia del vending en la Comunidad Valenciana y un ejemplo de cómo una empresa familiar puede crecer sin perder su esencia. Desde Valencia, la compañía se ha consolidado como líder en el sector de las máquinas de expedición de café y alimentación gracias a un modelo basado en la cercanía, la personalización del servicio y una atención al cliente rápida y resolutiva, disponible las 24 horas. A esa vocación de respuesta inmediata se suma una apuesta clara por la comodidad del usuario: una amplia variedad de sistemas de pago, soluciones adaptadas a cada entorno y una selección cuidada de productos que prioriza la calidad.

Pero su propuesta va mucho más allá de «tener una máquina». Teika ha entendido que los hábitos de consumo han cambiado y que la pausa diaria también exige opciones responsables, variadas y acordes a distintas necesidades. Por eso, además de trabajar con marcas reconocidas, incorpora una oferta de alimentos naturales y frescos elaborados en su propio obrador, con alternativas sin gluten, vegetarianas y veganas. Una manera de ajustar el servicio a la realidad de cada cliente (empresas, centros educativos, hospitales o espacios públicos) y de convertir la experiencia de consumo en algo más saludable, inclusivo y actual.

Ese crecimiento se refleja en cifras: más de 9.000 puntos de venta distribuidos principalmente por la Comunidad Valenciana, con presencia también en otras regiones; más de 600 referencias disponibles; una plantilla que supera los 300 empleados y una operativa apoyada en 11 centros logísticos que garantizan cobertura, reposición y continuidad del servicio.

La tecnología es otros de los valores fundamentales de la compañía: innovación, sostenibilidad, diseño y estrategia forman parte de la apuesta de Teika. El diseño tiene presencia, no solo en la estética de sus máquinas, sino en el conjunto de la experiencia que se pretende que tenga el usuario en su interacción con ellas.

La mayor apuesta por el deporte femenino

Una buena alimentación es sinónimo de salud, y salud y deporte van de la mano, por ello, y sumando otro valor fundamental para Teika como es la igualdad, la empresa de vending inició la mayor apuesta por el deporte femenino valenciano en 2017.

Teika es actualmente patrocinador de 17 clubes femeninos ubicados a lo largo de la Comunidad Valenciana de 8 disciplinas deportivas en una iniciativa que, no solo supone el patrocinio de los equipos de fútbol, baloncesto, rugby, hockey, voleibol, atletismo, waterpolo o balonmano; sino que pone el foco en las mujeres deportistas con toda una serie de acciones que dan visibilidad a las jugadoras, sus equipos, su talento y su trabajo dentro de la campaña «Juegan ellas, ganamos todos», la mayor apuesta por el deporte femenino en la Comunidad Valenciana. Una iniciativa que está generando una gran comunidad y cuyo objetivo es potenciar el crecimiento de las deportistas y visibilizarlas como mujeres referentes.

«Juegan ellas, ganamos todos»

La campaña potencia el crecimiento de las deportistas y las visibiliza como mujeres referentes. / .

Al patrocinio deportivo se han ido sumando otras acciones con el fin de dar visibilidad a las deportistas, como por ejemplo la creación del primer álbum de cromos de deporte femenino de la historia, o la elaboración de un manual de estilo para periodistas. A ello se suman iniciativas como ‘Más en meta’, en colaboración con Maratón Valencia, que buscaba promover la participación de más mujeres en el maratón de Valencia, o las charlas ‘ciclo Vital’, de formación para deportistas, o la reunión con la ministra de Igualdad, Ana Redondo, para presentarle todas estas iniciativas en defensa del deporte femenino.

Los equipos que forman parte de «Juegan ellas, ganamos todos» esta temporada son: Valencia CF, Levante UD, Villarreal CF, Elche CF, Valencia Basket Club, CB Claret Benimaclet, Valencia Hockey, Rugby Turia- les Abelles, CBM Elche, Balonmano Morvedre, Elda Prestigio, Hándbol Mislata, Levante UD BM Marni, Club Sant Joan d’Alacant, Club de Voleibol Playas de Benidorm, Waterpolo Turia y el Club de Atletismo Safor Teika.