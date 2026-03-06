Andrés Iniesta se convierte en director deportivo de la Federación Marroquí de Fútbol

La Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF) ha alcanzado un acuerdo con Andrés Iniesta para incorporarlo como director deportivo de la selección masculina de fútbol, de cara al Mundial 2026 y con vista a trabajar de cara a la copa del mundo que el país norteafricano organizará junto a España y Portugal en 2030.

Colgó las botas en Dubai en octubre de 2024

Iniesta, que se dejó ver en Rabat durante la final de la pasada Copa de África, se retiró del fútbol activo en octubre de 2024 después de militar durante una temporada en el Emirates Club de Dubai, equipo al que llegó tras una etapa de cinco años en el Vissel Kobe de Japón. En los últimos meses el exfutbolista del Barça, de 41 años, se ha estado formando como entrenador y director deportivo para iniciar una nueva etapa en el fútbol tras colgar las botas.

La idea de la federación de fútbol marroquí es potenciar su estructura deportiva tras sus éxitos recientes en un fútbol que viene de ser finalista en la última Copa de África jugada en su país, cuarta en el pasado Mundial de 2022 en Dubai, campeona del mundo Sub-20 en Chile en 2025 ganando en la final a Argentina, bronce en los Juegos de París en 2024, campeona de la Copa de África Sub-23 en 2023. La inversión ha dado réditos y ahora se quiere dar un salto cualitativo más reuniendo a estrellas del panorama internacional en su proyecto, como Andrés Iniesta.

Andrés Iniesta, nuevo director deportivo de Marruecos / FFM

Marruecos, estaba dirigida hasta hoy mismo por Walid Regragui, quien llegó antes del pasado Mundial a un acuerdo con su Federación para dejarlo después de la Copa de África que se ha disputado hace unas semanas en su país. Mohamed Ouahbi, el seleccionador que hizo a Marruecos campeona del mundo Sub-20 en Chile el año pasado, es el hombre designado para sustituirle. Marruecos ha hecho un enorme esfuerzo de captación de futbolistas con raíces marroquíes que han apostado por defender los colores de sus predecesores. En el último gran torneo que jugaron, la Copa de África que se jugó en suelo alauita, 14 de los 26 convocados habían nacido fuera del país. En la convocatoria había cinco futbolistas con pasaporte español (Achraf Hakimi, Brahim Díaz, Munir El Kajoui, Ilias Akhomach e Ismael Saibari), de Francia llegaron cuatro, tres nacieron en Países Bajos, dos de Bélgica... Solo un futbolista renunció a jugar con Marruecos prefiriendo seguir vistiendo la camiseta de la selección en la que debutó con las categorías inferiores: el español Lamine Yamal.

Noticias relacionadas

Este anuncio del fichaje de Iniesta llega cuando aún se mantiene la incertidumbre sobre dónde se va a jugar la final del Mundial de 2030. Aún se desconoce si será el Santiago Bernabéu, será en un Camp Nou que mantiene sus aspiraciones por ser sede de la final, o el estadio Hassan II de Casablanca. Un pulso duro que libran las federaciones española y marroquí, anfitrionas junto a Portugal de una Copa del mundo que también celebrará partidos en Uruguay, Argentina y Paraguay. Pero el fichaje del hombre que hizo campeón del mundo a España como rostro de Marruecos es un golpe de impacto a favor del país alauita.