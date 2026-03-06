El Club Furyo La Nucía corona el Campeonato de España de Taekwondo con seis medallas

El camino se demuestra andando. El Club Furyo La Nucía ha decido empezar corriendo directamente. San Vicent del Raspeig acogió la semana pasada los Campeonatos de España Junior y Cadete de Taekwondo. En ellos, la reciente unión entre el Club Furyo, referencia en la formación de taekwondistas en la provincia, y La Nucía, con su lema de "ciudad del deporte", ha brillado logrando seis medallas, tres de ellas de oro.

Esta competición era la primera tras el anuncio de colaboración entre ambas entidades, y no pudo empezar de mejor manera. El Pabellón Deportivo El Sequet, de San Vicente del Raspeig, vio participar a diez deportistas del club alicantino. En la categoría junior, Itziar García se alzaba como campeona al mismo tiempo que Alina Lubaseva se llevaba la medalla de bronce.

Los cadetes consiguieron lograron un éxito aún mayor. Tanto Gracia Cifuentes como Iñaki López se llevaron el oro en sus categorías, mientras que Curro Ayela (plata) y Daniel Rico (bronce) cerraban un podio completamente lleno por nombres del Club Furyo La Nucia.

Además de los medallistas, también formaron parte del equipo nacional Gaby Rodríguez, Yudith Sanchis, Pablo Cuéllar y Gaia Fernández, quienes representaron al club y a la Comunidad Valenciana con un alto nivel competitivo. Los técnicos del club, Víctor Jesús Hurtado y Jesús 'Suso' Castellanos, destacaron que esta amplia representación y los resultados obtenidos son el reflejo directo del compromiso del cuerpo técnico y del esfuerzo diario de los deportistas que, desde edades tempranas, muestran una enorme pasión por el taekwondo y una mentalidad claramente competitiva.