El Horneo Alicante deja escapar la victoria frente al Cuenca

En un día que la victoria era un deber para ambos pensando en asegurar cuanto antes la permanencia, el Horneo Alicante y el Rebi Cuenca empatan a 28. El reparto de puntos se produce después de que el cuadro de Roi Sánchez, que la semana pasada se impuso al tercero de la liga, protagonizara un duelo muy igualado en todos los aspectos frente a un rival directo en su pugna por seguir en la ASOBAL.

Los ocho tantos de Javier Borragán no fueron suficientes para llevarse la victoria en un partido marcado por grandes actuaciones en ambas porterías. El Horneo llegó a ponerse cinco goles por delante en la primera mitad, pero una sensacional segunda parte de Tonicher, guardameta del conjunto conquense, acaba fraguando el primer empate de los alicantinos esta temporada.

Javier Borragán fue el máximo anotador del Horneo Alicante frente al Cuenca. / Rafa Arjones

El duelo comenzó de manera frenética. Ambos equipos intercambiaron ataques tan rápidos como certeros a la vez que intentaban imponer un ritmo propio. Así fue hasta que los visitantes encadenaron dos faltas en ataque. Los dos errores, combinados con un lanzamiento acertado de Ander Torriko desde los siete metros, permitieron que el Horneo tomase la iniciativa en el marcador.

La primera parte tardó en ser alicantina. Pese a que los de Roi Sánchez se mantuvieron siempre por delante, la diferencia de goles se sostuvo por debajo de los dos tantos hasta el minuto 24. Fue entonces cuando Iván Montoya se erigió como un líder en el ataque del Horneo Alicante para aumentar la ventaja local hasta los cuatro goles.

Con el partido en contra, Cuenca comenzó a proponer una contienda más física. En los últimos compases de la primera parte llegaron los primeros dos minutos de exclusión del envite, y fueron para Guilherme Tavares. Pese a jugar en inferioridad numérica, los visitantes supieron aguantar el resultado para volver a vestuarios tan solo 3 goles por debajo del Horneo Alicante.

Borragán trata de disparar pero es frenado por un jugador del Rebi Cuenca. / Rafa Arjones

El receso provocó que ambos equipos aminoraran la marcha. El cambio de velocidad no sentó bien al Horneo Alicante. Los de Roi Sánchez cometieron dos faltas en ataque consecutivas nada más comenzar la segunda parte, permitiendo que los conquenses se acercasen cada vez más. Para empeorar la situación, Augusto Moreno fue excluido por segunda vez en el choaue, por lo que el Ciudad Encantada aprovechó su superioridad para rebajar la diferencia a tan solo dos goles.

Dos murallas bajo palos

En el minuto 38, un lanzamiento de los serranos golpeó a Domenech en la cara, lo que obligó a que el alicantino fuese atendido. El impacto resultó ser un toque de atención para que el Horneo despertase en defensa. Sus paradas, sumadas a las de Tonicher para el Rebi Cuenca, hicieron que los goles se estancasen a medida que avanzaba la segunda parte.

Con 12 minutos para acabar, el marcador se igualaba a 22. Los alicantinos no dejaban de toparse con el muro Tonicher. El portero portugués llegó a lograr un 55% de paradas en la segunda parte, frustrando los ataques del conjunto dirigido por Roi Sánchez.

Los de Lidio Jiménez apostaron por atacar sin guardameta como medida desesperada para devolver la igualada en el marcador. Y así hicieron. A dos minutos del final empataban a 27 y dejaban el encuentro a la espera de un ganador. En una gran jugada de Lewis Parker, los alicantinos retomaban la ventaja a la vez que forzaban la exclusión de un jugador visitante. Para desgracia de Roi Sánchez, la alegría duró poco. En la siguiente jugada, Oliver también era excluido y el partido terminaba con seis jugadores por equipo sobre el campo.

Mucho ruido y pocas nueces

Quedaban trece segundos para el final. 28-28 en el marcador. Roi Sánchez acaba de pedir un tiempo muerto. Los 59 minutos previos ya no sirven para nada. El partido se decidía en una jugada. Borja Méndez se dispone a tirar, la pelota entra, pero los árbitros deciden que ha sido falta en ataque. El partido termina en empate.

Pese al enfado del entrenador del Horneo, el encuentro dio lo que prometía. Dos equipos igualados en la clasificación terminaron el partido en un empate que supo a poco para los locales, ya que dejaron escapar una renta favorable de 5 goles.