La Nucía acoge a más de mil atletas para los Nacionales de Duatlón Supersprint

A lo largo del 7 y 8 de marzo, La Nucía será sede los Campeonatos de España Duatlón Supersprint. El evento se realiza por sexto año consecutivo en el pueblo y contará con la participación de 1100 duatletas de 70 clubes venidos de todas partes del país. El evento da inicio a la Liga Nacional de Clubes de Duatlón 2026 y contará con tres modalidades: supersprint por clubes, por clubes 2x2 y relevos mixtos.

Las competiciones se dividirán en tres sectores. Los competidores comenzarán realizando dos kilómetros de carrera para después cambiar a las dos ruedas durante seis kilómetros más. Para finalizar los últimos mil metros, los atletas volverán a correr hasta la meta.

La primera jornada comenzará con el duatlón por clubes a las nueve de la mañana. Por la tarde, a partir de las 17 horas, se disputarán los relevos mixtos. Al día siguiente, de nuevo a las 9 horas, el campeonato concluirá con el duatlón por clubes 2x2, en el que cada club alineará tres parejas de deportistas que irán entrando en competición por relevos completando un Doble SuperSprint cada una.

El evento verá su inicio y fin en el Estadi Olímpic Camilo Cano, a donde los aficionados podrán acceder de manera gratuita. Estos Campeonatos de España Duatlón Supersprint 2026 están organizados por la Federación Española de Triatlón (FETRI), con la colaboración del Ayuntamiento de La Nucía, Diputación de Alicante, Federació de Triatló de la Comunitat Valenciana (TRICV), la Fundación Trinidad Alfonso- Comunitat de l’Esport, Generalitat Valenciana y Consejo Superior de Deportes.

Durante la presentación del evento, Bernabé Cano, alcalde de La Nucía, comentó: "Los Nacionales de Duatlón Supersprint son una espectacular prueba competición tanto para los deportistas, como para los espectadores. Al ser gratis, no hay excusa para perdérselos, en cualquier tramo, pero en especial en las gradas del Estadi Olímpic. Queremos dar gracias a la FETRI por apostar por La Nucía como sede de estos nacionales".