La Vila acogerá un partido entre España e Inglaterra

El calendario internacional no da tregua y el XV femenino español ya tiene marcado en rojo su próximo gran objetivo. La Real Federación Española de Rugby ha definido la hoja de ruta de Las Leonas para un tramo final de temporada que promete emociones fuertes, con el inicio del Rugby Europe Women's Championship 2026 y un test match de altísimo voltaje ante la potencia mundial por excelencia. España inicia su camino hacia la que podría ser su decimotercera corona europea y la novena de forma consecutiva, un dominio continental que las jugadoras de Regis Sonnes quieren revalidar en el pistoletazo de salida de este nuevo ciclo. Será también el estreno del reputado técnico francés al frente de una selección que quiere revolucionar, en esta nueva era.

Las Leonas tendrán una piedra de toque de nivel mundial. El sábado 4 de abril (16:00 h.), el Estadio El Pantano de Villajoyosa acogerá un amistoso internacional de prestigio frente a la selección de Inglaterra U23.

Las Red Roses, actuales Campeonas del Mundo tras su histórico triunfo hace menos de un año en una cita mundialista que batió todos los récords de audiencia y asistencia, aterrizarán en España con sus jóvenes promesas. Este duelo ante la estructura de desarrollo inglesa será una prueba de fuego física y táctica para medir el estado real de la selección española frente a la vanguardia del rugby femenino. Un evento posible gracias a la implicación del Club de Rugby La Vila y el Ayuntamiento de Villajoyosa.