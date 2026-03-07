Alicante acoge a 1.200 deportistas en la Supercopa de España de judo

1.200 deportistas de dieciséis autonomías españolas compiten durante este fin de semana en la Supercopa de España de judo, que tiene como escenario el Centro de Tecnificación de Alicante. A ellos hay que sumar judokas de Francia, Portugal, Irlanda, Estados Unidos y Ucrania; árbitros, jueces cronometradores, y acompañantes. «Es un referente mundial para los equipos base de este deporte», declaró Luis Barcala. Isabel Fernández, ilustre medallista olímpica y campona mundial que da nombre a la competición, también esta presente durante estos días apoyando a los más jóvenes.

Luis Barcala, alcalde de Alicante ha afirmado este sábado que la Supercopa de España de Judo Isabel Fernández “se ha convertido a lo largo de su consolidada trayectoria en un referente mundial para los equipos base de este deporte”. El primer edil ha hecho estas manifestaciones al visitar el Centro de Tecnificación Pedro Ferrándiz en la sesión inaugural de la competición, acompañado por el concejal de Deportes, Manuel Villar, e Isabel Fernández, la organizadora del torneo. Más de un millar de judokas, entre cadetes e infantiles, han combatido en los ocho tatamis que se han distribuido sobre la pista central y en las salas anexas donde 64 deportistas se han ejercitado en la modalidad de katas.

El primer edil también ha subrayado que “este torneo, además de poner el nombre de Alicante en el mapa del judo mundial, también contribuye a la desestacionalización del turismo y supone un impacto económico próximo al millón de euros, teniendo en cuenta que hasta Alicante llegarán unas 3.500 personas”. Parte de esa promoción de Alicante también viene dada porque el torneo, que tiene la categoría oficial, ha sido retransmitido por streaming, y es clasificatorio para la fase final del Campeonato de España.

Luis Barcala e Isabel Fernández, junto a otras autoridades / INFORMACIÓN

Isabel Fernández, campeona del mundo en París (1997), oro olímpico en Sidney 2000 y ex-concejala de Deportes del Ayuntamiento de Alicante, ha significado que “supone una recompensa persona ver que lo que una ha podido sembrar, germina entre los más jóvenes. Es, para quien comenzó como ellos, un aténtico orgullo poder proporcionar a este deporte una parte de lo mucho que me ha dado en mi vida profesional y personal".

La celebración de la Supercopa también conlleva campañas de concienciación social en las que colabora Aguas de Alicante mediante talleres, aportando agua no embotellada para público y participantes, y la instalación de recipientes de basura clasificados.