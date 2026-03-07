El HLA Alicante afronta un reto en la cancha del líder

El HLA Alicante regresa este domingo a la competición tras quince días de parón. La escuadra de Rubén Perelló se mide al Leyma Coruña, líder de Primera FEB, en el Coliseum (12:30 horas, La Liga+), en un duelo en el que los alicantinos pondrán a prueba los cambios de cromos realizados en las últimas semanas.

En el conjunto lucentino se esperan los debuts de Yasiin Joseph y Justin Bone, firmados durante este parón de selecciones para tratar tanto la hazaña de asaltar la cancha del líder, como completar una temporada competitiva y pelear por el «play-off» de ascenso a la liga ACB.

Los alicantinos, sextos en la tabla al iniciarse la jornada, esperan recuperarse del doloroso batacazo sufrido en su último partido en casa, cuando cayeron de manera contundente en el pabellón Pedro Ferrándiz ante el Hestia Menorca (58-76).

Candidato al ascenso directo

No parece el Leyma Coruña el rival más propicio para ello. Los gallegos vienen de imponerse al Estudiantes (105-82), confirmando un día más su excepcional curso, en el que solo han perdido un partido de los 21 que han disputado y lideran la tabla de Primera FEB con dos triunfos de diferencia respecto al segundo clasificado, con lo que cada victoria les acercará más al ascenso directo.

La escuadra coruñesa no tiene bajas para recibir alHLA Alicante, aunque tres de sus piezas básicas, internacionales, como Radoncic, Braz y Pacheco no han tenido descanso durante el parón.