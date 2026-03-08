El Alcoyano consigue la única victoria alicantina de la jornada

El Alcoyano salvó el honor alicantino en la jornada de Segunda RFEF, al conseguir la única victoria de la jornada, imponiéndose por la mínima en su visita al Reus Reddis. Los otros tres representantes de la provincia perdieron, con el Orihuela siendo incapaz de aprovechar su superioridad numérica.

Triunfo alcoyano

Asaltó el Alcoyano el feudo del Reus para ajustar la zona de promoción de ascenso y rentabilizar al máximo sus prestaciones. Antes del cuarto de hora, un córner de Carbonell lo resolvía de cabeza Javi Soler para adelantar a los de Fran Alcoy. Supo el Alcoyano sacar partido de ello y aunque el Reus intentó el camino del gol, una nueva portería a cero alicantina y un nuevo triunfo por la mínima, asoman al Deportivo a la quinta plaza que marca su próximo rival en El Collao, el Espanyol B.

Derrota del Intercity

Triunfo del Conquense ante un Intercity apático que cayó sometido por el conjunto manchego. El primer tiempo estuvo igualado de arranque y con exigua presencia en área, algo que al descanso dejaba el marcador inaugural. En la reanudación, Kain aprovechaba un balón al área para cruzar ante el Mackay. Poco en ataque de los locales y aunque hasta el tramo final mantuvieron opciones, apuntillaba Quique para la victoria final del Conquense.

Frenazo franjiverde

El Alcalá frenó en seco la dinámica del Ilicitano, al que dejó sin sumar punto alguno en El Val. Aunque Umaru dispuso de la primera ocasión visitante, tras evitar Owen el primer gol local, este acabaría llegando en poder de Koné. Suficiente resultó el zarpazo para llegar al descanso por delante, si bien en la segunda mitad un penalti en área ilicitana, lo hizo bueno Borja Sánchez. El resto fue un quiero y no puedo del Elche Ilicitano.

Noticias relacionadas

Pinchazo en superioridad

El Rayo Majadahonda superó al Orihuela incluso jugando con diez durante prácticamente todo el encuentro. Ilies adelantó a los madrileños, si bien un penalti y roja a los visitantes permitía a Solsona situar el 1-1. Antes del descanso llegaba el segundo visitante y caería el tercero de nuevo en pies de Ilies. Aunque el Orihuela apretó y recortó no pudo rescatar puntos.