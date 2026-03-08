El HLA Alicante cae en casa del líder

No son tiempos fáciles los que se están viviendo en los aledaños del Pedro Ferrándiz. La afición, acostumbrada a alegrías y celebraciones durante la primera parte de la temporada, está inmersa en el periodo más duro del curso. Sin embargo, ante el Leyma Coruña volvió a aparecer aquel equipo que peleaba contra cualquiera y que asombraba a propios y extraños a base de carácter e intensidad. En una derrota previsible ante el mejor equipo de la categoría, la imagen mostrada en tierras gallegas ha dejado brotes verdes para el tramo decisivo del curso con el objetivo del “play-off” en el horizonte.

Larsen penetra a canasta frente a Coruña. / Leyma Coruña

Era un duelo grande, uno que enfrentaba a dos de los equipos punteros de la categoría de plata del baloncesto español. Sin tiempo para resignarse ni caer en lamentos, el Lucentum viajaba a Coruña con una meta clara, poner las cosas difíciles al gran líder de Primera FEB. Enfrente aguardaba un equipo que ya se empieza a ver en la ACB y que solo ha caído en una ocasión esta temporada.

Demostrando intensidad desde el salto inicial, el partido arrancó con un triple de Hollanders. Solo había un conjunto sobre el parquet del Coliseum de Coruña y este era el HLA Alicante, quien, gracias a una gran defensa, cerraba los primeros tres minutos con una ventaja de 0 a 9. El Leyma no tenía su día, pero sin hacer ruido y aprovechándose de errores visitantes, se acercaba en el marcador desde el tiro libre. El ciclón gallego no había llegado en el primer cuarto y con un Lucentum enérgico en todo momento, cerraba el primer acto con una ventaja de tres puntos (16-19).

Salto inicial del partido entre HLA Alicante y Leyma Coruña / Leyma Coruña

Debutó Jordan Bone con la camiseta del HLA Alicante y lo hizo con nota. Sin estar en su plenitud física y con mucho que trabajar en el apartado defensivo, se convirtió en una amenaza ofensiva durante gran parte del partido. En el segundo cuarto el nivel de los gallegos subió y con eso su ventaja en el marcador. Tras un parcial favorable al conjunto local de 13-0, Perelló se vió obligado a parar el partido, incapaz de hacer frente al vendaval que estaba sobrevolando el Coliseum. Con muchas faltas y poco ritmo pasaron los minutos hasta que al descanso el marcador reflejó un 41-36 favorable al Leyma Coruña. Era un gran partido y el HLA se estaba encargando de demostrar que no estaba de paseo.

Sin perderle la cara al partido durante ningún momento y dando una gran versión, encaraba el Lucentum la segunda parte. Tras el paso por vestuarios, Radoncic creció en importancia y viéndose muy superiores los locales en el rebote, poco a poco se empezaban a marchar en el marcador. No desistió Alicante en una derrota que se antojaba más que previsible visto el nivel local y con todo eso cerró el tercer cuarto con el HLA a nueve puntos del Leyma Coruña.

Rubén Perelló en un momento del encuentro frente al líder. / Leyma Coruña

Últimos diez minutos y todo por decidir. El acierto en el tiro estaba matando a los alicantinos y su inferioridad por momentos en el rebote se antojaba clave. Ante esto se erigieron Jordan Bone y Larsen, sin embargo, el cuadro gallego no daría su brazo a torcer. Pocos habían conseguido llegar al tramo final con tanta igualdad ante el Leyma como lo estaba haciendo el HLA Alicante, pero no fue suficiente. Un triple de Jacobo Díaz sentenció el partido en los últimos compases y certificó la décima derrota del curso. Con vistas al futuro, este equipo tiene mimbres y las incorporaciones apuntan a ser decisivas en el tramo caliente del año.

Ficha técnica LEYMA CORUÑA (83): Dídac Cuevas (3), Jorgensen (17), Coll (0), Buanga (0), Radoncic (15), Caio Pacheco (13), Brnovic (0), Diop (4), Cremo (8), Diamil (13), Thiam (2) y Jacbodo Díaz (8). HLA ALICANTE (74): Jordan Bone (12), Yasiin Joseph (4), Mendikote (4), Sander Harrie (11), Mwema (9), Eddy Polanco (6), Coulibaly (0), Larsen (12), Tamba (0), Jordà (4), Deng Geu (2) y Mike Torres (10). ÁRBITROS: Ángel de Lucas, Asier Quintas y Rodrigo Palanca MARCADOR POR CUARTOS: 16-19 | 41-36 | 64-53 | 83-74 INCIDENCIAS: Coliseum Coruña con una asistencia de 5037 personas

Lo mejor La actitud. El equipo demostró carácter durante los 40 minutos y puso en serios problemas al líder de la competición.