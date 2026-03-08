La triple jornada inaugural de la Liga Nacional de Duatlón reúne a más de 1.100 deportistas en La Nucia

El equipo femenino de Diablillos de Rivas, y el masculino de Peñota Dental Alusigma, lideran la Liga Nacional de Duatlón tras las triple jornada inaugural celebrada en La Nucía. La victoria en las dos pruebas colectivas exclusivamente femeninas del fin de semana, los nacionales de Duatlón SuperSprint por Clubes, y Relevo 2×2, le sirven a Diablillos de Rivas para situarse al frente de la clasificación de Primera División femenina con un total neto de 120 puntos, por los 104 que sumó el Katoa Barcelona, y los 96 acumulados por Triatlón Albacete Res. Por su parte Peñota Dental Triatlón alcanzó el liderato de la Primera División masculina tras la victoria en la tercera jornada, el Relevo 2×2, sumando un total neto de 116 puntos, desplazando a la segunda plaza al Deportivo Delikia, con 105, y con Diablillos de Rivas en la tercera posición con 104 puntos. En la Segunda División, Deportivo Delikia femenino, y Prat Triatló 1994 masculino, salen líderes de las tres primeras jornadas.

Los Campeonatos de España Duatlón SuperSprint 2026 fueron organizados por la Federación Española de Triatlón, con la colaboración del Ayuntamiento de La Nucía, Diputación de Alicante, Federació de Triatló de la Comunitat Valenciana, la Fundación Trinidad Alfonso – Comunitat de l’Esport, Generalitat Valenciana y el Consejo Superior de Deportes, reuniendo a más de 1.100 deportistas en la Ciudad Deportiva Camilo Cano durante el fin de semana. En los próximos días se emitirá en TeleDeporte el resumen de las competiciones que formaron las tres primeras jornadas de la Liga Nacional de Duatlón.

Decisivo Relevo 2×2 masculino en la matinal del domingo

La victoria en el Campeonato de España de Duatlón SuperSprint Relevo 2×2 de Peñota Dental Triatlón, con un tiempo total de 1:19:32, por delante del Deporama Triatlón Soriano, y el Diablillos de Rivas, permitió al equipo Peñota Dental alcanzar una primera plaza que se le escapaba al final de las dos jornadas del sábado por pocos puntos. El Deportivo Delikia, brillante con dos títulos en la previa, no podía pasar de la quinta posición en el Relevo 2×2 y perdía el liderato, aunque continúa en el pódium liguero. La alineación de Peñota Dental Triatlón en el Relevo 2×2 la formaron Felix Pierre Duchamp y Jesús Vela; Jordi García y Gyula Kovacs; y Carlos Oliver y Joanes Goitisolo.

En la Primera División Femenina, el Diablillos de Rivas repetía victoria con respecto a la primera jornada, y se imponía en el Relevo 2×2 con un tiempo de 1:33:15, por delante de Triatlón Albacete Res, plata; y Triatlón Ecosport Alcobendas, bronce. El resultado permití a las madrileñas seguir liderando la categoría en la Liga, tras presentar una última alineación el fin de semana con Paula del Pozo y María Tenorio; Lydia Castelló y Carla Martínez; y Alejandra del Val y Julia Tenorio.

En la Segunda División femenina, las medallas nacionales del Relevo 2×2 fueron para el Deportivo Delikia, que lidera la categoría; Peñota Dental y Prat Triatló 1994. En la Segunda División masculina formaban el pódium del campeonato nacional SuperSprint Relevo 2×2 de Duatlón el Prat Triatló 1994, que encabeza la categoría en la Liga; Triatlón Ecosport Alcobendas; e Isbilya Sloppy-Joe’s.

También se disputaron categorías Open, con victoria femenina del Triatlón Murcia Ailimpo; y masculina del Triatlón Archena Sipcam.

Deportivo Delikia, campeón de España de Duatlón Relevos Mixtos

En la segunda jornada de la Liga Nacional de Duatlón, el Campeonato de España de Duatlón por Relevos Mixtos, se imponía en la categoría Élite el Deportivo Delikia alineando a Xisca Tous, Fynn Batkin, Natalia Castro y Nacho Gálvez, y con un tiempo de 1:21:46; por delante de Deporama Triatlón Soriano, que alineaba a María Barceló, Nico Heredero, Marina Muñoz y Alfonso Izquierdo, e invertía solo seis segundos más; y del CEA Bétera, formando con Eva María Sánchez, Antoni Juan, Noelia Juan y Héctor Tolsá, a doce segundos del equipo ganador.

En la categoría Open, la victoria era para el Triatlón Lacerta, por delante de Triatlón Archena Sipcam, y del Triatlón Arabí Yecla.

Primera jornada para Diablillos de Rivas y Deportivo Delikia

En la primera jornada de Liga, el Campeonato de España de Duatlón SuperSprint por Clubes, disputado en la mañana del sábado, se imponían en Primera División femenina las féminas de Diablillos de Rivas, con un total de 303 puntos; seguidas por Katoa Barcelona, con 322; y Cidade de Lugo Fluvial, con 292. En la Primera División masculina, el Deportivo Delikia lograba el título con 390 puntos; por delante de Peñota Dental Triatlón, con 309; y Diablillos de Rivas, con 298.

En Segunda División femenina la victoria era para el Deportivo Delikia, por delante del Squali Carabanchel y el Prat Triatló 1994; y en la masculina para Isbilya Sloppy Joe’s; acompañado en el pódium por La 208 Triatlón Club de Elche; y el Prat Triatló 1994. Las vencedoras en la categoría Open femenina fueron las componentes del Triatlón Lacerta; y en la Open masculina, los deportistas del Triatlón Archena Sipcam.

Respaldo de La Nucía al Duatlón nacional

Bernabé Cano, Alcalde de La Nucía, participó en las dos entregas de premios del fin de semana, acompañado por Vanessa Huesa, presidenta de la Federació de Triatló de la Comunitat Valenciana; y por Sergio Villalba, concejal de Deporte de La Nucía, acreditando el respaldo de “La Nucía, Ciudad del Deporte”, al Duatlón y Triatlón nacional, que llevó al municipio ya hace unos años a convertirse en la primera Ciudad del Triatlón española. Por sexto año consecutivo se volvieron a abrir las puertas de la Ciudad Deportiva Camilo Cano para las competiciones, que el público y deportistas pudieron seguir desde el graderío del Estadi Olímpic Camilo Cano, además de comprobar la evolución de un complejo deportivo único y con importantes novedades.