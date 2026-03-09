Las 200 millas a2 de Altea corona a los campeones europeos de ORC A2 en su histórica 40ª edición
Andrés Manresa y Jose Ballester se imponen con el Falapouco en la regata más emblemática del Club Náutico de Altea y firman el título europeo de la clase B
La histórica 40ª edición de las 200 Millas A2 concluyó el pasado sábado con una doble celebración: la proclamación de los ganadores de la regata y de los nuevos campeones de Europa de ORC A2, tras dos exigentes pruebas de altura organizadas por el Club Náutico de Altea.
El campeonato se resolvió tras la disputa de una regata corta de 37 millas y la tradicional regata larga de 200 millas. A lo largo de ambas pruebas, los regatistas se enfrentaron a condiciones muy diferentes pero igualmente exigentes: mal tiempo, rachas intensas, lluvia, complejidad táctica y el esfuerzo físico propio de la navegación a dos tripulantes. La regularidad, la fiabilidad del material y la toma de decisiones en mar abierto resultaron determinantes para decidir a los ganadores.
La regata larga de 200 millas decide el campeonato
La prueba decisiva arrancó el jueves 5 de marzo a las 12:20, con 38 embarcaciones tomando la salida bajo una intensa lluvia en la bahía de Altea. El recorrido clásico de las 200 Millas A2 llevó a la flota desde la costa alicantina hasta rodear Ibiza y Formentera antes de regresar a la península. Los primeros barcos completaron el recorrido en aproximadamente 37 y 38 horas.
La salida se dio con viento moderado del norte, de unos 12 nudos, que fue perdiendo intensidad progresivamente. A partir de ese momento la regata se convirtió en un auténtico ejercicio táctico, marcado por encalmadas, cambios de presión y un tramo final más rápido con la llegada de la brisa del sur.
En esta edición del 40 aniversario, los ganadores de la clasificación general y de las 200 Millas A2 fueron el Falapouco del RCN Torrevieja, de José Ballester y Andrés Manresa, tras una actuación muy regular en ambas pruebas. También se alzaron campeones de Europa en la clase B. El Ziving, de Javier Arbona y Bruno García (RCN Valencia), se adjudicó el título en la clase A y el Aurora, de Javier Lledó y Jesús del Toro (RCN Calpe), en la clase C.
En esta edición especial del aniversario de la regata, el Club Náutico de Altea ha contado con un fuerte grupo de socios que se alinean con la historia y los valores de la regata. El evento está patrocinado por la empresa de baterías GS Yuasa, el fabricante de velas One Sails (que proporciona servicio durante toda la regata), la marca de relojes Neckmarine, la tienda marina Marina Alta (ofreciendo servicio toda la semana en sus instalaciones portuarias), Comunitat de l’Esport y la empresa de aparejos navales Galania Levantina.
