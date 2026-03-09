El CD Stadio Alicante brilla en el Nacional alevín e infantil

El CD Stadio de Alicante ha vuelto a demostrar el excelente momento que atraviesa la natación artística en la ciudad tras su destacada participación en el Campeonato de España Alevín e Infantil. El club alicantino ha logrado proclamarse subcampeón de España por clubes en la categoría alevín, un resultado que refleja el trabajo constante, el talento de sus deportistas y el compromiso de todo el equipo técnico. Entre los resultados más destacados se encuentra el título de campeona de España en categoría 2015 logrado por Adriana Albero Gonzálvez, que firmó una actuación brillante en una competición de gran nivel, confirmando la proyección de las jóvenes promesas del club.

A este éxito se suman también los excelentes resultados individuales de Lola Ivana Aparicio Tronchoni, medalla de oro en categoría 2013, y Amaia Elman Montero, medalla de oro en categoría 2012. Ambas nadadoras han sido además seleccionadas para participar en la próxima concentración de la selección española de natación artística, donde comenzarán a preparar futuras competiciones internacionales, entre ellas el próximo Campeonato de Europa en Luxemburgo.

Además del título individual, el equipo de Alicante consiguió posiciones muy relevantes en varias de las pruebas colectivas. El conjunto alevín e infantil alcanzó un séptimo puesto en la rutina combinada, mientras que el dúo mixto del club también logró situarse en séptima posición a nivel nacional, resultados que consolidan al Stadio como uno de los clubes con mayor proyección en la natación artística española.

Una de las nadadoras / INFORMACION

Estos logros son fruto de un trabajo meticuloso y continuado. Detrás de cada coreografía y cada ejercicio hay muchas horas de entrenamiento y preparación dirigidas por las entrenadoras Andrea Martínez, Laura Iglesias y Chiara Neri, cuya labor técnica y pedagógica ha sido clave para el crecimiento deportivo del equipo.

Junto al esfuerzo de las nadadoras y del equipo técnico, el club también destaca el papel fundamental de las familias. La implicación y el apoyo constante de los padres forman parte esencial del camino que permite a estas jóvenes deportistas competir al máximo nivel.

Noticias relacionadas

El subcampeonato nacional y los resultados obtenidos en las distintas pruebas consolidan al Club Deportivo Stadio de Alicante como una referencia en la natación artística de base en España y evidencian el potencial de una cantera que sigue creciendo con paso firme.