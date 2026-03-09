Cuenta atrás para la XIII Carrera Corremos Juntos por Nazaret

La Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio Inmaculada Jesuitas de Alicante celebrará el próximo 15 de marzo la XIII edición de la carrera solidaria “Corremos Juntos por Nazaret”, una iniciativa deportiva y benéfica abierta a toda la ciudadanía. La prueba, de carácter no competitivo, tiene como objetivo recaudar fondos para Nazaret, institución vinculada a los Jesuitas que trabaja con alumnos procedentes de familias en situación de desventaja social.

En la edición del año pasado se alcanzaron alrededor de 600 participantes, lo que supuso un récord tanto de participación como de recaudación para el proyecto solidario.

Cartel diseñado por la alumna de segundo de Bachillerato del colegio Carmen Álvarez-Gómez Ferrer / INFORMACION

La jornada contará con dos recorridos: uno de 7 kilómetros, con salida a las 10:00 horas, y otro de 2 kilómetros, que comenzará a las 11:30 horas. Ambos itinerarios partirán desde la pista de atletismo del colegio Jesuitas y recorrerán la zona de la Serra Grossa. El recorrido largo presenta un nivel medio de dificultad, mientras que el corto está pensado para un ambiente más familiar.

Desde la organización recuerdan que el espíritu de la carrera no es competitivo: “lo importante no es ganar, sino correr por una buena causa”.

Las inscripciones pueden realizarse a través de la web www.antiguos.org, y con la inscripción se entregará a cada participante la camiseta oficial de la carrera.