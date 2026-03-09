Carrera solidaria
Cuenta atrás para la XIII Carrera Corremos Juntos por Nazaret
La prueba se disputa este domingo y los beneficios se destinan íntegramente al colegio Nazaret de Alicante, institución vinculada a los Jesuitas
La Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio Inmaculada Jesuitas de Alicante celebrará el próximo 15 de marzo la XIII edición de la carrera solidaria “Corremos Juntos por Nazaret”, una iniciativa deportiva y benéfica abierta a toda la ciudadanía. La prueba, de carácter no competitivo, tiene como objetivo recaudar fondos para Nazaret, institución vinculada a los Jesuitas que trabaja con alumnos procedentes de familias en situación de desventaja social.
En la edición del año pasado se alcanzaron alrededor de 600 participantes, lo que supuso un récord tanto de participación como de recaudación para el proyecto solidario.
La jornada contará con dos recorridos: uno de 7 kilómetros, con salida a las 10:00 horas, y otro de 2 kilómetros, que comenzará a las 11:30 horas. Ambos itinerarios partirán desde la pista de atletismo del colegio Jesuitas y recorrerán la zona de la Serra Grossa. El recorrido largo presenta un nivel medio de dificultad, mientras que el corto está pensado para un ambiente más familiar.
Desde la organización recuerdan que el espíritu de la carrera no es competitivo: “lo importante no es ganar, sino correr por una buena causa”.
Las inscripciones pueden realizarse a través de la web www.antiguos.org, y con la inscripción se entregará a cada participante la camiseta oficial de la carrera.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Generalitat impulsa la demolición del chalé ilegal de Cabezo Mortero en el corazón de Sierra de Escalona de San Miguel de Salinas
- Absueltos siete acusados de tráfico de drogas al declarar ilegal el registro de una nave en San Vicente donde había marihuana
- En Les Naus no se han hecho viviendas públicas sino viviendas en suelo público
- La posidonia de Santa Pola se convertirá en ingrediente para el sector cosmético
- Personas vinculadas al promotor de la cooperativa se repartieron la mitad de los áticos protegidos de Les Naus en Alicante
- Muere un conductor tras caer de una moto y ser arrollado por varios vehículos en Alicante
- Beto Company, tras el Atlético Madrileño – Hércules: 'Hemos perdido una oportunidad de pegar un buen golpe en la clasificación
- Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: “La pensión de jubilación hay que solicitarla, no se concede automáticamente”