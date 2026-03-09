De Star Wars a Los Cazafantasmas: vuelve la carrera más esperada de San Vicente

El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig celebrará una nueva edición de la prueba 5K y 10K el próximo 28 de marzo, sábado, que, como tras el éxito del año pasado, mantendrá el horario nocturno, comenzando la prueba a las 20 horas. La carrera saldrá desde el Velódromo Manuel Guijarro y recorrerá las principales calles del casco urbano, incluyendo la renovada calle Pintor Picasso, tras su apertura a los peatones prevista para la semana de la carrera.

Así como la primera carrera tuvo como protagonista a Star Wars, en esta nueva edición la temática escogida desde el área de Deportes ha sido Los Cazafantasmas. Una apuesta que llevará a personas caracterizadas como los protagonistas a la salida de la carrera además del característico coche de la película, al cual podrán acceder todos los asistentes para realizar fotografías.

El alcalde, Pachi Pascual, ha recalcado el carácter social “de una prueba que no solo promueve la práctica deportiva, sino que también convierte nuestro municipio en un punto de encuentro para corredores y corredoras de toda la provincia. Una noche en la que el deporte sale a la calle y en la que San Vicente demuestra, una vez más, que es una ciudad activa, con capacidad para organizar grandes eventos deportivos, independientemente de la disciplina o nivel, y comprometida con los hábitos de vida saludables”.

El concejal de Deportes, Ricardo Bernabeu, ha afirmado que “este año tenemos el reto de alcanzar los 1.500 inscritos, superando la participación del pasado año”. Además, el edil ha explicado que “como novedad, hemos promocionado la carrera en la Universidad de Alicante a través de su Gabinete de Deportes, entregándoles hasta 100 dorsales para todos aquellos alumnos que quieran participar, fomentando que la relación entre estudiantes y nuestro pueblo vaya más allá del horario lectivo”.

Por parte de la empresa organizadora, el responsable de la organización, Juan López, ha agradecido “que un año más San Vicente del Raspeig vuelve a confiar en nosotros, algo que nos hace gran ilusión, ya que se trata de una prueba a la que tenemos mucho cariño y a la que los cambios de recorrido y horario la han beneficiado mucho, convirtiéndola casi en un día de fiesta por la gran afluencia que tiene”.

El recorrido será igual que el del año pasado, llevando a los corredores desde el Velódromo Manuel Guijarro, pasando por las calles Doctor Marañón, Gabriel Miró, Aviación, Pintor Picasso, Mayor, Plaza de España, calle Colón, paseo de la Estación, Vial del Terraplen y de vuelta al velódromo. En el caso de la 10k se deberán dar dos vueltas al mismo recorrido. Las inscripciones estarán disponibles hasta el miércoles 25 de marzo y se pueden formalizar de manera online en Chip Levante.