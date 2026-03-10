El Ayuntamiento "agiliza" la puesta en marcha de la Ciudad del Baloncesto en Alicante

La Ciudad del Baloncesto en Alicante está un paso más cerca de concretarse, de convertirse en realidad. El Ayuntamiento de la capital, que entiende este proyecto como "prioritario", ha respondido de forma positiva (y diligente) a la petición formal del Lucentum, a través de su fundación, registrada el jueves pasado en el Consistorio, de asumir en primera persona la construcción de este nuevo complejo deportivo que, entre otras cosas, incluye un pabellón de máxima dotación y una academia de formación.

El vicealcalde, y concejal de Deportes, Manuel Villar, asegura que esta iniciativa urbanística "cuenta desde el principio con el pleno respaldo del equipo de Gobierno y es una magnífica noticia para la ciudad, y más concretamente para el deporte formativo". Estas palabras posibilitan (y significan) algo muy relevante: se han iniciado formalmente los trámites para hacer posible la construcción de la citada Ciudad del Baloncesto después de que la Fundación del HLA Alicante haya asumido su ejecución siempre qye disponga de la concesión de suelo municipal, el de las parcelas en las que está previsto que se levante el complejo deportivo, en el Garbinet.

Render incluido en el proyecto que representa al segundo pabellón que incluye la Ciudad del Baloncesto. / INFORMACIÓN

Según consta en la memoria del proyecto anunciada en su momento, la acción contempla la construcción de una academia de formación con residencia y dos pabellones de entrenamiento, uno de ellos con gimnasio, en tres parcelas de propiedad pública situadas en la calle Polop de Alicante y pertenecientes al Plan Parcial Garbinet NII/10, con uso deportivo y otros compatibles como aparcamientos, jardines y áreas de juego y recreo.

"Esta iniciativa de la Fundación Lucentum, que cuenta desde el principio con el pleno respaldo del equipo de Gobierno, es una magnífica noticia para la ciudad y particularmente para el deporte formativo y para la mejora de las instalaciones deportivas de alto nivel en Alicante", reitera Manuel Villar, que explica que el Ayuntamiento del que es vicealcalde "ya ha iniciado los trámites pertinentes para concretar la fórmula jurídico administrativa más adecuada para que este proyecto sea una realidad lo antes posible", aunque, de nuevo, sin establecer plazos tangibles.

Boceto de la Ciudad del Baloncesto que propone ejecutar la Fundación Lucentum en el Garbinet. / INFORMACIÓN

Eso significa que el proyecto está cerca de llegar al departamento de Contratación que es quien, en última instancia, tiene que dar el visto bueno al presupuesto presentado por la entidad que preside Daniel Adriasola y al plan de ayudas... si estas fueran pertinentes. Como ya explicó INFORMACIÓN en su momento, el proyecto del Lucentum contempla la construcción de un edificio de cuatro plantas que dará cabida al alojamiento y formación de los deportistas que formen parte de las actividades de la Academia de baloncesto.

En ningún caso, y lo reitera el Ayuntamiento para evitar suspicacias, la Fundación podrá explotar comercialmente este edificio como actividad hotelera, siendo de uso exclusivamente deportivo, como servicio incluido para residentes y usuarios de la Ciudad de Baloncesto.

Dos pabellones

Además, se prevé levantar un edificio de una planta que se utilizará como pabellón de entrenamiento y partidos de las categorías inferiores. Dispondrá de tres pistas de baloncesto, vestuarios, aseos y zona de gradas en su interior y de una pista de baloncesto exterior.

Por último, la Ciudad del Baloncesto contará con un segundo pabellón de tres plantas que, además, albergará un gimnasio y zona de oficinas. Dispondrá de garaje en planta sótano con capacidad para 70 plazas de aparcamiento, gimnasio desarrollado en planta baja y primera de 1.813 m² en total, zona de gabinete para fisioterapia, pista de baloncesto en planta primera, vestuarios, aseos, sala de prensa y formación y zona oficinas en su interior y dos pistas de baloncesto exteriores.

Imagen renderizada de uno de los edificios que incluye este proyecto urbanístico de uso deportivo. / INFORMACIÓN

Los pabellones deportivos propuestos tienen la capacidad de albergar hasta 24 o más equipos de las categorías inferiores de la Fundación Lucentum, contando con las pistas interiores y exteriores.

Tramitación

La Fundación Lucentum, que impulsa el proyecto confiando en ser la mejor propuesta de ejecución en caso de que se presenten al concurso de licitación otras iniciativas alternativas, de momento inexistentes públicamente, propone su tramitación como una concesión demanial, es decir, que se le permita emplear suelo público en el desarrollo del complejo para uso privativo (y exclusivo) sobre las parcelas municipales del Garbinet, y que el procedimiento se tramite como "adjudicación directa".

La ley establece que, en cualquier caso, se garantizará la publicidad básica: la solicitud se publicará en el boletín oficial correspondiente y se concederá un plazo razonable para que otros interesados presenten alternativas, permitiendo así la concurrencia en la forma exigida por la ley. Hasta la fecha, ninguna otra entidad cumple los requisitos de interés general manifestados por la Fundación Lucentum.

El Ayuntamiento está en estos momentos valorando la idoneidad y encaje de esta vía de concesión, que ya se ha utilizado en proyectos de colaboración público-privada similares en otros municipios, con el objetivo, insiste Manuel Villar, "de agilizar en lo posible la ejecución de la Ciudad del Baloncesto".

Inversión captada

La Fundación Lucentum registró su petición el jueves pasado porque ya dispone del compromiso de los inversores que le deben ayudar a hacer realidad este proyecto urbanístico que goza con el respaldo directo de la alcaldía que tutela el primer edil, Luis Barcala, que defendió la propuesta desde el primer momento, desde su fase más embrionaria.

Edicifico de cuatro plantas en el que se instalía la residencia, principalmente. / INFORMACIÓN

Aunque el primer equipo cuenta con capital mexicano desde el pasado verano, esta iniciativa está impulsada desde la Fundación Lucentum, que es quien se ha encargado de reunir a quienes están dispuestos a invertir en este complejo deportivo que en ciudades como València está funcionando bien y generando un impacto muy positivo tanto a nivel social como deportivo, dado que también repercute favorablemente en el primer equipo, en este caso el HLA Alicante.

Noticias relacionadas

En cuanto Contratación dé el 'ok', y si no hay propuestas de ejecución alternativas, el Lucentum podrá hacer realidad un sueño que lleva persiguiendo desde la resurrección del CB Lucentum, arrastrado a la extinción por su incapacidad para generar recursos económicos y humanos que le garantizaran una vida digna. Ahora, eso está un poco más cerca.