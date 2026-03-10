Charo Esquiva dará el salto se convertirá en profesional de la mano de TM Grupo Inmobiliario

Charo Esquiva (Bigastro, 2008) se ha consolidado como una de las grandes promesas del tenis, situándose décima en el ranking junior de la Federación Internacional de Tenis. La empresa alicantina lleva apoyando su carrera desde 2023 y este martes, en un acto celebrado en Torrevieja, confirma que lo hará por lo menos hasta 2029.

En el evento, además de Esquiva, estuvo presente Pablo Serna, CEO de la empresa inmobiliaria. "Para TM Grupo Inmobiliario es un orgullo seguir acompañando a Charo en una etapa tan importante de su carrera como es su salto al circuito profesional. Representa valores con los que nos sentimos muy identificados: esfuerzo, constancia, talento y ambición por crecer", declaró Serna. "Queremos formar parte de su historia, apoyando a una deportista de nuestra tierra que ya está demostrando que puede competir al máximo nivel internacional", añadió. La tenista también se mostró muy agradecida por el apoyo: "Me da mucha tranquilidad saber que creen en mi proyecto y me acompañan en este camino hacia el tenis profesional. La renovación de este patrocinio me motiva aún más para seguir trabajando cada día y seguir creciendo en el circuito internacional".

Con tan solo 17 años, Esquiva ya ha participado en alguno de los escenarios de mayor importancia en el tenis mundial como Roland Garros o Wimbledon. Uno de sus resultados más destacados lo logró en el US Open Junior de 2025, donde alcanzó los cuartos de final que le convirtieron en la mejor española del torneo. Además, la bigastrense ha logrado la segunda posición en el Campeonato de Europa sub-18 y se ha proclamado ganadora del Campeonato de la Comunitat Valenciana.