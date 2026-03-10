Goteras en el pabellón Rafael Pastor obligan a entrenar con cubos en la pista

Las lluvias han vuelto a poner en evidencia los problemas de mantenimiento del pabellón deportivo municipal Rafael Pastor. Diversos equipos que utilizan habitualmente la instalación se han visto obligados a entrenar esquivando cubos colocados en la pista para recoger el agua que se filtra desde el techo.

Según denuncian usuarios de la instalación, las goteras aparecen cada vez que se registran precipitaciones intensas. Durante los últimos entrenamientos, el agua cayó directamente sobre la superficie de juego, lo que obligó a colocar varios recipientes para evitar que la pista se inundara y se volviera resbaladiza.

Goteras en el Rafael Pastor / INFORMACION

Los deportistas y entrenadores aseguran que la situación genera incomodidad y también preocupación por la seguridad, ya que entrenar en una pista mojada aumenta el riesgo de caídas y lesiones.

Los equipos piden que se realicen las reparaciones necesarias en la cubierta del pabellón para evitar que la situación vuelva a repetirse y para poder entrenar en condiciones adecuadas. Mientras tanto, los entrenamientos continúan adaptándose a una pista en la que, por ahora, los cubos forman parte del día a día cuando llueve.