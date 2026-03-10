Goteras en el pabellón Rafael Pastor obligan a entrenar con cubos en la pista
Problemas en la cubierta de la instalación municipal afecta a los entrenamientos de los equipos de la ciudad
Las lluvias han vuelto a poner en evidencia los problemas de mantenimiento del pabellón deportivo municipal Rafael Pastor. Diversos equipos que utilizan habitualmente la instalación se han visto obligados a entrenar esquivando cubos colocados en la pista para recoger el agua que se filtra desde el techo.
Según denuncian usuarios de la instalación, las goteras aparecen cada vez que se registran precipitaciones intensas. Durante los últimos entrenamientos, el agua cayó directamente sobre la superficie de juego, lo que obligó a colocar varios recipientes para evitar que la pista se inundara y se volviera resbaladiza.
Los deportistas y entrenadores aseguran que la situación genera incomodidad y también preocupación por la seguridad, ya que entrenar en una pista mojada aumenta el riesgo de caídas y lesiones.
Los equipos piden que se realicen las reparaciones necesarias en la cubierta del pabellón para evitar que la situación vuelva a repetirse y para poder entrenar en condiciones adecuadas. Mientras tanto, los entrenamientos continúan adaptándose a una pista en la que, por ahora, los cubos forman parte del día a día cuando llueve.
Suscríbete para seguir leyendo
- Absueltos siete acusados de tráfico de drogas al declarar ilegal el registro de una nave en San Vicente donde había marihuana
- Récord mundial de vuelo ininterrumpido de un ave: desde Alaska hasta Australia sin parar
- Expertos juristas advierten: 'En Les Naus de Alicante no se han hecho viviendas públicas sino viviendas en suelo público
- Siete accidentes y retenciones en varias carreteras complican el tráfico en Alicante a primera hora
- La Generalitat impulsa la demolición del chalé ilegal de Cabezo Mortero en el corazón de Sierra de Escalona de San Miguel de Salinas
- El otro negocio de Les Naus de Alicante: los bajos comerciales del residencial y 138 plazas de garaje
- El Ayuntamiento de Alicante aparta a los dos arquitectos de Urbanismo con vivienda protegida en Les Naus
- Beto Company, tras el Atlético Madrileño – Hércules: 'Hemos perdido una oportunidad de pegar un buen golpe en la clasificación