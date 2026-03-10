Baloncesto | Primera FEB
El HLA Alicante visita al Fibwi Palma en una batalla de malas dinámicas
Los lucentinos acumulan dos partidos sin ganar mientras que sus rivales la segunda peor racha de la liga
El HLA Alicante jugará su segundo partido seguido lejos del Pedro Ferrándiz. Los de Rubén Perelló visitan el Polideportivo Son Moix para enfrentarse al Fibwi Palma (20 horas), en un partido en que ambos equipos buscarán cortar la racha de derrotas en que se encuentran.
Los alicantinos se sitúan en sexta posición, a la espera del partido pendiente del Hestia Menorca, buscan su primera victoria desde la llegada de Yasiin Joseph y Jordan Bone. A su vez, tratarán de reponerse de la competida derrota ante el líder Leyma Coruña (83-74).
Una derrota complicaría la clasificación
Después de cuatro derrotas consecutivas, solo superado por las cinco que acumula Burgos, el Fibwi Palma está duodécimo, a solo dos puntos del playoff. Una victoria local dejaría la lucha por la promoción de ascenso aún más apretada de lo que ya está. Antes de comenzar la jornada 23, solo tres puntos separan al quinto del decimotercer clasificado.
Los baleares perdieron el partido de ida en el Pedro Ferrándiz por 81-74 y para la vuelta no presentan ninguna baja. Pablo Cano podrá contar con el escolta Lysander Bracey, el cual promedia 18,4 puntos por partido que le convierten en el máximo anotador del equipo. Jon Ander Aramburu y Pedro Bombino serán los encargados de poner un cerrojo en la pintura, acumulando cada uno más de 100 rebotes a lo largo de la temporada. El encargado de brindarles los balones será el uruguayo Lucas Capalbo, máximo asistente del equipo promediando hasta siete pases a canasta por encuentro.
Suscríbete para seguir leyendo
- Absueltos siete acusados de tráfico de drogas al declarar ilegal el registro de una nave en San Vicente donde había marihuana
- Récord mundial de vuelo ininterrumpido de un ave: desde Alaska hasta Australia sin parar
- Expertos juristas advierten: 'En Les Naus de Alicante no se han hecho viviendas públicas sino viviendas en suelo público
- Siete accidentes y retenciones en varias carreteras complican el tráfico en Alicante a primera hora
- La Generalitat impulsa la demolición del chalé ilegal de Cabezo Mortero en el corazón de Sierra de Escalona de San Miguel de Salinas
- El otro negocio de Les Naus de Alicante: los bajos comerciales del residencial y 138 plazas de garaje
- El Ayuntamiento de Alicante aparta a los dos arquitectos de Urbanismo con vivienda protegida en Les Naus
- Beto Company, tras el Atlético Madrileño – Hércules: 'Hemos perdido una oportunidad de pegar un buen golpe en la clasificación