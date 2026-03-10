El HLA Alicante visita al Fibwi Palma en una batalla de malas dinámicas

El HLA Alicante jugará su segundo partido seguido lejos del Pedro Ferrándiz. Los de Rubén Perelló visitan el Polideportivo Son Moix para enfrentarse al Fibwi Palma (20 horas), en un partido en que ambos equipos buscarán cortar la racha de derrotas en que se encuentran.

Los alicantinos se sitúan en sexta posición, a la espera del partido pendiente del Hestia Menorca, buscan su primera victoria desde la llegada de Yasiin Joseph y Jordan Bone. A su vez, tratarán de reponerse de la competida derrota ante el líder Leyma Coruña (83-74).

Una derrota complicaría la clasificación

Después de cuatro derrotas consecutivas, solo superado por las cinco que acumula Burgos, el Fibwi Palma está duodécimo, a solo dos puntos del playoff. Una victoria local dejaría la lucha por la promoción de ascenso aún más apretada de lo que ya está. Antes de comenzar la jornada 23, solo tres puntos separan al quinto del decimotercer clasificado.

Los baleares perdieron el partido de ida en el Pedro Ferrándiz por 81-74 y para la vuelta no presentan ninguna baja. Pablo Cano podrá contar con el escolta Lysander Bracey, el cual promedia 18,4 puntos por partido que le convierten en el máximo anotador del equipo. Jon Ander Aramburu y Pedro Bombino serán los encargados de poner un cerrojo en la pintura, acumulando cada uno más de 100 rebotes a lo largo de la temporada. El encargado de brindarles los balones será el uruguayo Lucas Capalbo, máximo asistente del equipo promediando hasta siete pases a canasta por encuentro.