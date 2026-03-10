Juan Ayuso se coloca líder de la París-Niza a una etapa del ecuador de la competición

El alicantino Juan Ayuso (Lidl Trek) es el nuevo líder de la París Niza merced al segundo puesto de su equipo, el Lidl Trek, en la contrarreloj disputada sobre un recorrido de 23,5 km entre Cosne-Cours-sur-Loire y Pouilly-sur-Loire, en la que se impuso el Ineos con 2 segundos de ventaja sobre la formación del corredor de Jávea.

Triunfo para el Ineos, maillot amarillo para Ayuso. El botín se repartió tras una emocionante contrarreloj por escuadras en la que el español tomó el mando en la general alejando en un puñado de segundos a sus rivales directos, como el danés Jonas Vingegaard, quien se dejó 13 segundos.

Ineos se mostró implacable superando registros que parecían inalcanzables. Finalmente, impulsado por Vauquelin y Oscar Onley, en el podio de la general, venció con un tiempo de 26.40, a una media de 52,8 km/hora. La segunda plaza para el Lidl de Ayuso a 2 segundos, seguido de un sorprendente Decathlon a 11, el Visma de Vingegaard a 15, el Redl Bull Bora a 20, un buen Movistar, el EF a 23, el Movistar de Iván Romeo a 28 y el UAE de McNulty y Soler a 37.

En la general Ayuso manda con 2 segundos de ventaja sobre el francés Kevin Vauquelin y 3 respecto al británico Oscar Onley. El danés Jonas Vingeggard es octavo a 17 y cierra el top 10 el colombiano Daniel Felipe Martínez a 22.

La contrarreloj por equipos incluía dos subidas cortas de 1,5 kilómetros con pendiente inferior al 5%. Ninguna escuadra mantuvo de principio a fin a todos sus componentes, pero se contaban los tiempos individuales. Los favoritos obligados a entrar delante e incluso a llevar la responsabilidad de impulsar a los compañeros.

Visma empieza a ganar el pulso al UAE, Movistar a gran nivel

La primera referencia importante la marcó el UAE con un tiempo en meta de 27.17 minutos, a 51.561 km/h), adonde llegó con Marc Soler y McNulty, pero el Visma de Vingegaard no tardó en desalojar de la primera plaza al cuadro emiratí con un nuevo registro de 26,55 minutos, a 52.243 km por hora, un dato ya muy serio.

Movistar había pasado en el punto intermedio (km 14) de Saint-Laurent-l'Abbaye a solo 4 segundos del Visma anunciando una gran prestación, lo que se confirmó en la llegada con la segunda plaza provisional a 12 segundos del grupo del principal favorito, Jonas Vingegaard.

Decathlon sorprende, Ayuso lanza un órdago e Ineos se luce

Las miradas se tornaron hacia el Lidel Trek de Juan Ayuso, equipo que contaba en sus filas con 3 campeones nacionales de crono: el checo Vacek, el sueco Söderqvist y el letón Skujins, pero se adelantó la sorpresa con la llegada del Decathlon, liderado con una exhibición en solitario del neerlandés Daan Hoole, superando al Visma en 4 segundos (26.51 minutos, a 52.388 km/hora).

La impresionante crono de Hoole aumentó en emoción con el Lidl Trek volando en el punto intermedio, y superando al Decathlon por 2 segundos. Ayuso tomó el mando de las operaciones en la segunda mitad del trayecto, se adelantó con Vacek, soltó al checo y grabó en meta 26,42 minutos (52,676 km/hora).

Difícil registro a superar, pero el día iba de sobresaltos. El Ineos impulsado por Tarling, Vauquelin, Oscar Onley rebasó en 13 segundos al Lidl en el paso intermedio y en 2 en meta. La escuadra británica confirmó su victoria en la crono de la "Carrera del Sol". Restaba por llegar el EF del líder Lampaerti, pero el estadounidense hubo de ceder el maillot amarillo a Juan Ayuso.

"Estábamos muy motivados esta mañana. El equipo y yo creíamos que era posible ganar y perder por solo dos segundos es doloroso. Los compañeros se merecían la victoria porque hicimos un trabajo excelente. Trabajamos duro, entrenando juntos para días como hoy. Tuvimos una estrategia muy buena y supimos mantener el ritmo en todo momento. Creo que la última parte la hicimos muy bien", explicó Ayuso en meta. "No diría que estoy decepcionado, pero sí un poco triste. Hubiera preferido no llevar el maillot, pero sí ganar la etapa. Aun así, estoy muy contento de llevar el amarillo. Esto es ciclismo. Había un equipo más fuerte, y felicidades. Y aún quedan días para hacerlo mejor", añadió.

Noticias relacionadas

Primer final en alto, los favoritos a escena

Este miércoles llega el primer final en alto con la disputa de la cuarta etapa entre Bourges y Uchon, de 195 km, un recorrido llano en sus primeros 120 km y unos 70 finales que concentran 3 puertos: la Cota de la Croix des Cerisiers (3a, 6,2 km al 4,1), la Cota de la Croix de la Liberation (2a, 4,7 km al 5,3) y la meta en alto en Uchon, un primera de 8 km al 4,5. Los favoritos medirán sus fuerzas.