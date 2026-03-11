Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pre-Mundial

Buenavida, Fam, Araújo y Carrera arrollan a Nueva Zelanda con España

La selección da el primer paso hacia el Mundial con una contundente victoria por 99-50

Este jueves las de Miguel Méndez se miden a Senegal (19:00 horas) en la segunda jornada

Raquel Carrera en una acción del partido ante Nueva Zelanda

Raquel Carrera en una acción del partido ante Nueva Zelanda / FEB

Pilar López / EFE

La selección española femenina de baloncesto ha ganado este miércoles por un rotundo 99-50 a la de Nueva Zelanda con protagonismo taronja en un partido correspondiente a la primera jornada del torneo clasificatorio para el próximo Campeonato del Mundo, que se está disputando en San Juan de Puerto Rico. Las cuatro jugadoras que aporta el Valencia Basket a la selección: Elena Buenavida, Awa Fam, Raquel Carrera y María Araújo contribuyeron a la cómoda victoria de la selección. Este jueves,12 de marzo, sin apenas descanso España volverá a jugar, esta vez frente a Senegal, partido que comenzará a las 19:00 horas (Teledeporte).

La actuación de las taronja

Elena Buenavida jugó 19 minutos y anotó 4 puntos con un cien por cien de acierto ya que metió 1 canasta de 2 puntos y los 2 tiros libres que tiró. Además capturó 1 rebote y dio 4 asistencias para finalizar el partido con 15 puntos de valoración personal. También con 15 de valoración finalizó Raquel Carrera, autora de 8 puntos en los 17 minutos que jugó. La pívot gallega también capturó 5 rebotes y dio 4 asistencias. Al igual que Carrera, María Araújo contribuyó con 8 puntos en 19 minutos con 3 rebotes y 3 asitencias y acabó con 14 de valoración. Por último, Awa Fam anotó 7 puntos en 16 minutos y capturó 6 rebotes además de dar 1 asistencia. Su valoració fue de 7.

También este miércoles ha jugado Leo Fiebich con la selección de Alemania que tampoco tuvo problemas para superar a Corea del Sur por 76-41. Fiebich fue una de las jugadoras más destacadas de su selecció nanotando 16 puntos en 29 minutos con 3 triples convertidos. La alemana acabó con 14 de valoración. Por su parte, la búlgara del Valencia Basket Khaalia Hillsman no jugó el partido que enfrentó a su selección con Azerbaiyán y que acabó con el escandaloso marcador de 120-40.

España comienza con una clara victoria

En el Coliseo José Miguel Agrelot de la capital puertorriqueña, el equipo entrenado por Miguel Méndez empezó fallón y encajando un parcial de 2-6, pero María Conde y el resto de la unidad 'B' se pusieron pronto las pilas. La defensa con ellas mejoró, sobre todo en acciones de 1 vs 1, y a la larga aumentó la producción ofensiva dentro de la 'pintura'.

A raíz de eso remontó España y una canasta de Conde desde la esquina puso el 20-9 en el marcador a 29.3 para acabar el primer periodo. Aunque ahí la seleccionadora neozelandesa pidió tiempo muerto, la dinámica siguió al inicio del siguiente periodo gracias a Iyana Martín y Megan Gustafson.

La selección entrenada por Natalie Hurst acusó su endeblez atrás y su falta de puntería de cara al aro, a excepción de Tegan Graham. Las otras integrantes del quinteto titular, como Rebecca Pizzey, apenas aportaban puntos y entonces España se despegó con el acierto en sus lanzamientos de Helena Pueyo y de Raquel Carrera junto a las asistencias de María Araújo.

Para colmo de Nueva Zelanda, Pizzey cometió su cuarta falta personal a los 18 segundos de haber regresado del descanso (47-22) y eso menguó las rotaciones de Hurst para el poste bajo, así que Gustafson sacó provecho de ello bregando. Además, estrenaron su casillero de puntos Elena Buenavida, Mariona Ortiz, Aina Ayuso y Paula Ginzo, en conexión con Maite Cazorla.

Como muestra de la clara superioridad española, Araújo coló un triple esquinado para situar el 67-29, quedando aún 4:30 hasta terminar un tercer cuarto de intercambio de canastas con escasa incertidumbre. Estaba siendo un recital de España en ataque y un buen ejercicio de presión defensiva, si bien las gradas en 'El Choli' estaban prácticamente vacías.

Habiendo empezado a las 14.00 horas de Puerto Rico, y sin presencia de la selección anfitriona, la grata actuación española era en realidad una función privada para Méndez, para Hurst y los demás inquilinos de ambos banquillos. Con un severo 77-36 se llegó al minuto 30, dando paso a un cuarto cuarto sin historia e ideal para que España dosificase su minutaje.

Enfrente, Sharne Robati había destacado en la anotación, pero nadie más cogió las riendas y el reloj se consumió sin casi interrupciones. Gracias a su victoria de paliza y sin sobresaltos, España afrontará este jueves contra Senegal su segundo partido del Premundial con una actitud al alza.

Ficha técnica

Clasificaciones completas en este enlace

99-ESPAÑA: Cazorla (9), Ortiz (2), Pueyo (6), Fam (7) y Carrera (8) --quinteto inicial--; Araújo (8), Ayuso (5), Martín (11), Ginzo (7), Buenavida (4), Gustafson (20) y Conde (12).

50- NUEVA ZELANDA: Dalton (1), Graham (9), Robati (12), Shearer (3) y Pizzey (5) --quinteto inicial--; Hokianga (2), E. Rogers (2), B. Rogers (-), Kirisome (-), Strawbridge (-), Tofaeono (14) y Whittaker (2).

PARCIALES: 22-9, 25-13, 30-14 y 22-14.

ÁRBITROS: Krejic (SVN), García (URU) y Davidson (MAD). Sin eliminadas.

PABELLÓN: José Miguel Agrelot.

