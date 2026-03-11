El Circuito de Invierno de vóley playa llega a Sant Joan

Las pistas de vóley playa del Polideportivo de Sant Joan d'Alacant serán escenario el próximo fin de semana de la tercera prueba del Circuito de Invierno 2026. El sábado 14 tendrá lugar la competición femenina y el domingo será el turno de la masculina. Ambas reparten premios en metálico, son puntuables para el ranking nacional y los espectaculares partidos se podrán ver de manera gratuita.

La presentación de la prueba de Sant Joan d'Alacant se ha realizado este miércoles en el Ayuntamiento con la presencia del alcalde Santi Román, así como del presidente de la FVBCV Arturo Ruiz y de la jugadora internacional húngara Eszter Nagy, quien será la gran rival a batir en el cuadro femenino formando pareja junto a la rusa Elena Svidorova. Tanto Román como Ruiz han destacado que se trata del cuarto año consecutivo que el Circuito de Invierno desembarca en esta localidad alicantina.

«El compromiso de ayuntamientos como el de Sant Joan nos sigue motivando para sacar adelante este Circuito que para muchos jugadores y jugadoras está considerado como el mejor que se hace en toda España. El vóley playa ha crecido una barbaridad, ahora se practica todo el año y las instalaciones del Polideportivo de Sant Joan son especialmente valoradas por los deportistas todos los años por la comodidad y los servicios que ofrecen. Además, es un plus que los partidos se puedan ver gratis, lo que convierte el fin de semana en una fiesta del vóley playa», ha recalcado el presidente de la FVBCV.

En la competición masculina, la presencia del alicantino Dani Moreno destaca en el cuadro y esta vez formará pareja con el venezolano Hernán Tovar, si bien los grandes favoritos son el estadounidense Isaac Levinson y el ucraniano Slava Karvatskyi, principales dominadores del circuito valenciano y también nacional. En la competición, al margen de las citadas Eszter Nagy y Elena Svidorova, campeonas en Gandia, destaca la presencia de la dupla formada por las veteranas Nazaret Florián y Deborah Giaoui. Además, la ucraniana Viktoria Khilko y las hermanas Tsenova (Bulgaria) volverán a llamar con fuerza a las puertas del podio.

Durante todo el fin de semana participan jugadores y jugadoras de más de diez nacionalidades diferentes y en ambas competiciones ha habido listo de espera, buena muestra de la expectación generada en Sant Joan d'Alacant. Por último, destacar que en la celebración de esta prueba participa activamente el CV Sant Joan, uno de los clubes con mejor cantera de toda la Comunitat Valenciana.