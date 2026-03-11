Primera FEB
El HLA Alicante reina en la locura y vence en Palma
El Lucentum se lleva en la segunda prórroga un partido imprevisible y recupera la sonrisa
Este equipo tiene mimbres y lo que es más importante, carácter. En una montaña rusa emocional, el HLA Alicante se ha hecho grande en los momentos decisivos y se ha anotado un triunfo de aquellos que cambian dinámicas. Nada se puede dar por sentado en un deporte como el baloncesto y Son Moix lo ha vuelto a demostrar.
Tras desperdiciar una ventaja de 13 puntos en el tercer cuarto y ver como el Palma empezaba a acariciar con la yema de los dedos una victoria inverosímil, los de Perelló han demostrado ser un equipo grande que sueña con poder dejar atrás el bache liguero.
Era el momento para dar un golpe sobre la mesa y los jugadores del HLA se mostraron convencidos de ello. Desde el primer momento, Geu y Coulibaly se hacían notar en la zona junto a un Jordan Bone que ya empieza a carburar y a dejar destellos de su calidad. Con mucho ritmo y la igualdad por bandera pasaban los minutos y sin que nadie se despegase del marcador, ambos conjuntos buscaban reencontrar sensaciones.
Arrancó el segundo cuarto y los de Perelló empezaron a abrir una renta que por momentos se antojaba definitiva. Con un Polanco acertadísimo, un Coulibaly imponente y un Jordan Bone decisivo, el HLA asestaba golpe tras golpe a un Fibwi Mallorca Básquet Palma que solo podía contrarrestar los ataques con destellos de Bombino. Al descanso el marcador era de 31-42 con un Lucentum que se empezaba a gustar.
Tras el paso por vestuarios, la tónica parecía ser la misma. Al conjunto insular se le había cerrado el aro y al alicantino le salía todo. Nada más lejos de la realidad, pronto cambiaron las tornas y gracias a Bombino y Capalbo el partido se volvió a apretar. El ritmo era otro y cuando peor se le ponían las cosas al HLA, llegó al rescate Larsen con asistencias y canastas marcas de la casa. Sin embargo, no fue suficiente y tras un arreón en el tramo final del tercer cuarto, los locales ya estaban a dos puntos, presagio de lo que estaría por venir.
Todo por decidir
Con Deng Geu y Coulibaly imponiéndose en los dos aros y un Palmer Basket que penalizaba desde el triple posesión tras posesión transcurrió el último acto. Las ventajas se sucedían y sin que nadie asestase un golpe letal, el partido encaraba su fase decisiva con todo por decidir. Ahí se hizo gigante Copaldo e hizo soñar a su afición con una victoria de mérito. Verle fallar era imposible y a falta de escasos segundos, la ventaja local era de cuatro.
El HLA necesitaba un milagro y así fue. Un dos más uno brutal de Hollanders hizo soñar con la gesta y tras errar el tiro libre, Polanco se hizo con el rebote para igualar el encuentro desde la línea de personal. La tuvo Palma para ganar, pero la fortuna sonrió a los alicantinos.
Tensión por las nubes
Ya en la prórroga la tensión era palpable. Cada posesión era una batalla sin cuartel y los grandes empezaban a sobresalir por encima del resto siendo estos Mike Torres, Kevin Larsen, Bombino y Capalbo. Tan grande era la igualdad que fue suficiente otra prórroga más para encontrar al ganador.
Después de más de 45 minutos las piernas pesaban, pero al pívot danés del HLA poco le importó. Tirando de oficio en la zona y de magia para asistir se convirtió en la estrella en la segunda prórroga. Un triplazo de Mike Torres dictó sentencia y un tapón de Coulibaly terminó de disipar cualquier conato de triunfo local. 102-104 y el HLA recuperaba la sonrisa en el partido más loco de la temporada.
Ficha técnica:
FIBWI MALLORCA BÁSQUET PALMA (102): Scariolo (3), Smith (6), Niang (2), Bocca (0), Matulionis (19), Siquier (0), Aramburu (3), Capalbo (25), Martínez (0), Bracey (2), Vázquez (19) y Bombino (23).
HLA ALICANTE (104): Jordan Bone (8), Joseph (4), Mendikote (7), Hollanders (9), Mwema (4), Eddy Polanco (19), Coulibaly (6), Larsen (23), Tamba (4), Álex Jordà (3), Den Geu (5) y Mike Torres (12).
MARCADOR POR CUARTOS: 21-19/10-23/26-17/29-27/7-7/9-11
ÁRBITROS: Daniel Checa, Pablo Rodríguez y Héctor Sanhermelando.
INCIDENCIAS: Partido disputado en el Polideportivo Son Moix ante 500 espectadores.
