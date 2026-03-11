Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Juan Ayuso abandona la París-Niza solo un día después de ponerse líder

El ciclista de Jávea sufrió una caída bajo la lluvia y no pudo seguir ante el dolor

Juan Ayuso intentó continuar pero el dolor no se lo permitió.

Juan Ayuso intentó continuar pero el dolor no se lo permitió. / Christophe Petit Tesson

EFE

El alicantino Juan Ayuso (Lidl Trek) se ha retirado de la París-Niza en el trascurso de la cuarta etapa, que se disputa entre Bourges y Uchon sobre 195 km, tras sufrir una caída a 47 de la meta en la que se vieron implicados otros españoles, como Raúl García Pierna y Pablo Castrillo (Movistar), ambos retirados.

Ayuso (Javea, 23 años), que lucía el maillot amarillo de líder, se vio implicado en la caída junto a otros corredores que componían el grupo en fuga de 40 hombres, como el estadounidense del UAE Brandon McNulty. El corredor del Trek quedó tendido en la cuneta con muestras de dolor antes de optar por el abandono.

El ciclista javiense deja la carrera con el maillot amarillo y después de un comienzo de temporada esperanzador con el triunfo de etapa y de la general en la Vuelta al Algarve con su nuevo maillot del Lidl Trek.

Movistar también se vio perjudicado con las retiradas de García Pierna y Castrillo, mientras que el Visma de Jonas Vingegaard perdió en la caída al italiano Davide Piganzoli.

