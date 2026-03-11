La mejor pilota valenciana vuelve a la provincia con la Copa Diputació d’Alacant

Los mejores pilotaris de la provincia se vuelven a dar cita este año en la Copa Diputació d’Alacant de Pilota Professional 2026.El diputado de Deportes, Bernabé Cano, ha presentado esta mañana todos los detalles de este importante campeonato, que engloba las modalidades d’escala i corda y de raspall femenina, y se disputará del 19 de marzo al 26 de abril.

“Para la Diputación de Alicante es un honor respaldar este evento que constituye una oportunidad excepcional para difundir esta disciplina, una de las señas de identidad con más arraigo de nuestra tierra”, ha señalado el diputado, quien ha estado acompañado por el presidente de la Federació de Pilota Valenciana, Vicent Molines.

La XIII edició de la Copa Diputació d'Alacant d'Escala i corda i la V Copa Diputació d'Alacant de Raspall femení visitará diez trinquets de la provincia: L'Alqueria d'Asnar, Benidorm, Benissa, Dénia, Murla, Ondara, Orba, Pedreguer, Petrer i Xàbia, donde arrancará la primera partida de cuartos de final de la Copa d’Escala i corda el día de San José. Entre el 16 y el 21 de abril se jugarán los encuentros de semifinales, de ida y vuelta, en los trinquets de Benissa, Orba, Ondara i Pedreguer. Asimismo, las semifinales de la Copa de Raspall femení se llevarán a cabo el sábado 28 de marzo en L’Alqueria d’Asnar y el domingo 29 en Benissa.

Las finales femenina y masculina compartirán cartel, día y trinquet en Dénia, el próximo domingo 26 de abril, ofreciendo dos espectaculares y emocionantes partidos.

Este evento deportivo, que destaca tanto por su elevado nivel de competitividad como por el gran número de aficionados que congrega, contará con la participación de una amplia representación de jugadores y jugadoras locales: Giner (Murla), Pere Roc II (Benidorm), Héctor (La Vall de Laguar), Francés (Petrer) i Conillet (Orba), en els d'escala i corda; i Erika i Myriam (l'Alqueria d'Asnar) i Fanni i Maria (Beniarbeig), en el cas del raspall.

La presentación ha contado también con la presencia de algunos de los pilotaris que participarán en la competición, María Enguix, Myriam Vidal, Álvaro Francés y Rodrigo Sebastià (Pere Roc II). Todos ellos han animado a la ciudadanía a disfrutar de esta gran fiesta del deporte y han coincidido en destacar la importancia de este torneo como una oportunidad para promocionar la práctica de esta modalidad e impulsar la afición.