El alcalde de Pamplona equipara alentar al Alcoyano con apoyar a los presos de ETA

El Alcoyano ha hecho público su "más rotundo rechazo y profunda indignación" ante las declaraciones del alcalde de Pamplona, Joseba Asiron (EH Bildu), quien ha equiparado animar al Alcoyano con manifestar apoyo a las agrupaciones de presos de la banda terrorista ETA.

El primer edil pamplonés pronunció las siguientes palabras preguntado por la posibilidad de que se exhiban mensajes de apoyo a antiguos miembros de ETA condenados por terrorismo en el marco de la Korrika, una carrera de apoyo al euskera que se celebra en la capital navarra: "La Korrika es una carrera de apoyo al euskera por encima de todo y yo creo que también estamos de acuerdo en que a todos y todas nos gustaría que fuera precisamente eso. Que luego puede haber ahí gente que a título particular plantea sus reivindicaciones. Me da lo mismo que sea a favor del Alcoyano o de apoyo a la agrupación de los presos. Eso yo entiendo que son planteamientos particulares"

Tras haber hecho la declaración, y cuestionado por los periodistas a los que atendía, el alcalde Asiron ha aclarado que quería decir que "las reivindicaciones que plantea cada uno en la Korrika, en la plaza de toros de Pamplona o en el estadio de El Sadar pertenecen a cada uno".

"Falta de respeto grave"

Por su parte, desde el Deportivo han señalado en un comunicado que "estas palabras resultan absolutamente intolerables y constituyen una falta de respeto grave hacia una institución deportiva con casi cien años de historia, hacia su afición y hacia todas las personas que forman y han formado parte de este club" y ha enfatizado que "pretender vincular o comparar" los valores del Alcoyano "con cualquier tipo de organización terrorista supone una irresponsabilidad inadmisible, especialmente cuando dichas afirmaciones provienen de un representante público".

"El nombre del CD Alcoyano no puede ni debe ser utilizado en ningún contexto que lo relacione, directa o indirectamente, con el terrorismo o política", manifiestan también desde el club de fútbol, que exige al alcalde Asiron una rectificación y disculpa pública.

Rechazo desde colectivos de víctimas

Desde el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) también se han pronunciado al respecto de las palabras del alcalde de Pamplona. Consideran que "no se puede comparar el respaldo a una entidad deportiva con el apoyo a personas condenadas por asesinato o por colaborar en atentados terroristas". La asociación de víctimas sostiene que estas comparaciones banalizan la gravedad de los crímenes cometidos por la banda terrorista.