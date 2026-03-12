Alonso se sincera: "Para mí, todo lo que no sea ganar es doloroso"

Fernando Alonso ha acaparado el protagonismo en la rueda de prensa oficial de la Fórmula 1en el Gran Premio de China, que arranca este viernes y será la segunda cita del calendario 2026, inmediatamente a continuación de la carrera en Australia. El asturiano, que empezó la temporada con su primer abandono, confirmando la crisis del proyecto Aston Martin-Honda, ha reconocido su frustración, pero ha optado por una lectura constructiva.

No sabe cuándo serán competitivos: “Es difícil adivinar, no lo sé realmente. Todavía tenemos demasiados problemas, desconocidos, son problemas que aparecen de la nada, día tras día. Estamos empujando, trabajando, tenemos grandísimos profesionales con mucho talento en el equipo", ha subtayado Alonso.

“Yo espero que en un par de carreras podamos tener un fin de semana normal, al menos en cuanto a completar sesiones y dar vueltas. Ser competitivos nos llevará más tiempo, una vez consigamos arreglar los problemas de fiabilidad, estaremos por detrás en cuanto a potencia, así que nos quedan varios pasos, espero que el primero lo podamos dar pronto”, ha añadido.

“Cuando somos capaces de dar vueltas, sin ningún problema, son vueltas muy importantes. Esteban (Ocon) y Pierre (Gasly) no estaban optimizados para Australia, como era el caso de todo el mundo, y estaban diez veces por delante, si ellos dieron 1.000 vueltas desde Barcelona y nosotros 100, estaremos nueve o diez veces detrás de ellos", ha señalado, para establecer una comparación. “Nosotros, estamos en la casilla de salida, necesitamos esas vueltas, poder entrenar y encontrar la ventana del coche en el lado del chasis y eso será muy importante para el fin de semana. Estaremos contentos si salimos de China con unos Libres más o menos normales, una clasificación más o menos normal y acumulado vueltas el domingo, intentando hacer una carrera entera, si se nos permite", ha insistido.

La cruda realidad

¿Cuán dura es la realidad? Le han preguntado. Y Fernando ha sido sincero: “Todo lo que no sea ganar es doloroso para mí, pero la realidad no es tan dura como muchos se imaginan. Al fin y al cabo en la Fórmula 1 de 2026, como en los 75 años restantes, un piloto ganará y el resto acabará en una posición que no le gustará”.

"Soy afortunado de haber vivido distintas eras de la Fórmula 1 y haber tenido coches competitivos durante la mitad de mi carrera y habiendo conseguido más de 100 podios en la categoría, terminar en cualquier posición que no sea primero supone el mismo dolor y las mismas dificultades", ha insistido

"Ahora, estamos embarcados en un viaje con el equipo que no ha empezado de la manera ideal, pero es el primer año de colaboración entre Aston Martin y Honda. Hay que atravesar estos momentos y estoy dispuesto a ayudar todo lo que pueda", ha dicho, comprometido al máximo con el proyecto de Adrian Newey.

Cuando le han apuntado que la situación actual recuerda demasiado a la McLaren Honda, entre 2015 y 2017,, Alonso ha dado un ejemplo de madureza. “No creo que hace diez años las cosas fueran tan dramáticas. Esto es la F1, si ganas Mundiales eres Dios, aunque solo compitas contra tu compañero, y cuando sufres en un momento difícil todo se magnifica. Puede que ahora la gente cambie de opinión sobre lo que pensaban de mí. Solo recuerdan lo que decía Fernando, pero entonces Stoffel (Vandoorne), Jenson (Button) y yo hacíamos los mismos comentarios. Ahora la gente ve la situación actual y tienen más tacto con nosotros, entienden mejor los problemas. Ahora todo el mundo lo entiende, pero hasta hace unos años se me criticaba y decían que estaba loco por mostrar la frustración en la radio”, ha zanjado.