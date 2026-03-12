El belga Thibaut Beckers conquista la II Vuelta Ciclista Costa Blanca cadete

El corredor belga Thibaut Beckers (Isorex) se ha proclamado vencedor de la clasificación general de la II Vuelta Ciclista Costa Blanca en categoría cadete, una prueba que durante tres jornadas ha recorrido las localidades de Altea, Xàbia y Calp. El podio final lo completaron Martí Collell (Proride), en segunda posición, y Nicolás Donat (Juanginer-Ulevel Vitaldinsport), tercero.

En el resto de clasificaciones destacadas, Aitor Ros (El Nieto del Lobo) se adjudicó el premio de la Montaña, Álex Beltrán (Juanginer-Ulevel Vitaldinsport) la Regularidad y Marco Massaro las Metas Volantes, mientras que el equipo belga Avia-Rudyco fue el mejor equipo de la ronda.

Tres días de competición

La vuelta comenzó el 6 de marzo en Altea con una contrarreloj individual de 5,4 kilómetros que sirvió para marcar las primeras diferencias en la clasificación general. La segunda jornada, disputada el 7 de marzo en Xàbia sobre un recorrido de 56,4 kilómetros, incluyó dos puertos de montaña y terminó de perfilar la lucha por el liderato. La tercera y última etapa, celebrada el 8 de marzo en Calp, se resolvió en un circuito urbano de 58,6 kilómetros alrededor de las salinas, donde la velocidad y la colocación fueron claves.

Las voces de los protagonistas

Uno de los nombres propios de la carrera fue Álex Beltrán, ganador de la clasificación de la Regularidad, que destacó la exigencia de la competición.

“Ha sido una vuelta muy dura. Empezó con una crono que no me esperaba que hiciera tan bien. Luego tocaba apretar para recortar segundos al líder, pero fue imposible. En la última etapa de Calp ha habido muchos ataques, aunque ninguno llegó a meta. Al final entré sexto y me llevé la Regularidad”, explicó el corredor.

Por su parte, Nicolás Donat, tercero en la general, valoró positivamente la actuación de su equipo durante las tres jornadas. “Ha sido una vuelta muy bonita y bastante dura. Nos ha ido bastante bien porque llevábamos un equipo muy fuerte. En la primera etapa, la contrarreloj, pude ser tercero y conseguimos el primer puesto por equipos. En la segunda hubo una fuga en el último puerto que logramos neutralizar a cinco kilómetros de meta, y la carrera se decidió al sprint con victoria de mi compañero Álex Beltrán. La última etapa era un circuito en el que había que ir siempre delante para evitar caídas y disputar el sprint”, señaló.

Una vuelta con vocación de crecimiento

La II Vuelta Ciclista Costa Blanca, organizada por el Club Ciclista Caragol d’Altea, reunió a cerca de 200 corredores de 40 equipos procedentes de diferentes comunidades autónomas españolas y también de Portugal y Bélgica. La prueba contó con la colaboración de los ayuntamientos de Altea, Xàbia y Calp, además del respaldo de la Diputación de Alicante y diversas entidades patrocinadoras.

La carrera nació con el objetivo de impulsar el ciclismo base y ofrecer a los jóvenes corredores una competición exigente y bien organizada, con etapas variadas que combinan contrarreloj, montaña y circuito urbano. Tras el desarrollo de esta segunda edición, la prueba continúa consolidándose dentro del calendario nacional cadete y reforzando su proyección internacional.

Con tres jornadas intensas y un pelotón repleto de jóvenes promesas, la Vuelta Costa Blanca volvió a demostrar que el futuro del ciclismo tiene en esta carrera uno de sus mejores escenarios de formación y competición.