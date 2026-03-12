Chago Brian, entrenador del Atticgo Elche masculino: "En casa tenemos que dar el do de pecho para conseguir la salvación"

Al equipo le queda una bala. Santiago 'Chago' Brian es consciente de la situación de su equipo en la clasificación. El Atticgo Elche está último en la tercera categoría del balonmano español y lleva cuatro meses sin ganar. El equipo recibe este sábado en el Esperanza Lag (14 horas) al Balonmano Castellón, penúltimo clasificado. Una victoria en el próximo partido sacaría al equipo de la posición de cola y Brian es consciente: "Mis jugadores van a dar el 100% para obtener el resultado que deseamos".

En la ida el equipo estuvo cerca de conseguirlo. Los ilicitanos empataban a treinta en noviembre contra el mismo equipo con el que se verán las caras. Por ello, Brian confía en que el equipo rompa la racha de derrotas: "Confío en la victoria. Es la esperanza e ilusión que tenemos y para ello estamos trabajando. El equipo está preparado para el partido por lo que espero que así sea".

El entrenador afirma estar muy mentalizado para el partido y es que, todas las victorias del equipo han llegado jugando como locales. El técnico piensa que esto se debe a la corta edad de la plantilla. "Los jugadores se sienten más cómodos con el respaldo de la afición. En nuestro caso, el factor campo es realmente importante. Dada la juventud de la plantilla este tiene un efecto mayor", afirmó el entrenador.

"Este (partido) es más importante porque sería ganar dos puntos y que ellos no los sumen" Chago Brian — Entrenador del Atticgo Elche masculino

Además del próximo, los de Brian todavía tienen cinco partidos más por delante. Aun así, el alicantino sabe que este encuentro tiene una relevancia capital. "Este es más importante porque sería ganar dos puntos y que ellos no los sumen. Encima, les superaríamos en el golaveraje, lo que en caso de empate de puntos nos beneficiaría en la clasificación. También tiene mucha relevancia el efecto psicológico que puede aportar una victoria de cara a sucesivos partidos", afirmaba Brian.

Pese a una mala racha de resultados que se remonta hasta noviembre, ¿piensa cambiar algo en su juego? El técnico sigue confiando en su estilo y tiene una mirada más optimista: "No creo que sea un problema de ofrecer distintos procedimientos o sistemas de juego ni una metodología diferente. Es cuestión del rival y del nivel que estos tienen. A pesar de haber tenido partidos en los que incluso hemos estado cerca de ganar a nivel de guarismos, creo que el equipo está preparado, ahora más ya que el rival no tiene el mismo potencial de los últimos rivales".

Lo que cuesta de entender hasta al aficionado más fiel es la irregularidad del equipo, incluso dentro del mismo partido,. Brian apuesta por un juego al contraataque que aproveche los errores del rival. Contra el Mallorca esto surtió efecto, se pusieron cinco arriba nada más comenzar el partido. Sin embargo, la alegría duró poco, ya que los baleares supieron remontar. Contra Águilas, por su parte, el equipo perdía en todo momento hasta que, de repente, encadenaron seis tantos sin réplica que les ponían en cabeza. Aun así, de nuevo, el equipo acababa con el mismo resultado, derrota. El entrenador cree que todo esto se reduce a un mismo factor, la inexperiencia de sus jugadores.

"El éxito se cimienta en la actividad defensiva y a partir de ahí se desarrolla lo demás" Chago Brian — Entrenador del Atticgo Elche masculino

Así lo reflejan los datos. A su llegada, Brian declaraba que su filosofía de juego pasaba por la intensidad defensiva. Sin embargo, el equipo ha encajado 60 goles más que cualquier otro en la categoría. Ante esto, el técnico solo añade un problema más, la fuerza. "Básicamente se reduce a la inexperiencia. Bajo el punto de vista de lo que debe ser el juego colectivo, no todo es marcar goles. El éxito se cimienta en la actividad defensiva y a partir de ahí se desarrolla lo demás. Aunque desde el principio es un lastre que tenemos, el cual he intentado corregir en el día a día semana a semana y no hay forma. Tenemos unas carencias a nivel táctico pero principalmente a nivel físico. Tenemos jugadores de muy poco peso que no pueden contrarrestar a jugadores que les sacan hasta 25 kilos de fuerza. Estos nos arrastran a cometer errores defensivos a pesar de la voluntad. Por supuesto somos el equipo que más encaja. Nuestro nivel defensivo es muy bajo y ojalá fuera mayor para poder contrarrestar esos marcadores parejos que hemos tenido", declaraba.

Paciencia. La madre de todas las ciencias que todavía no resulta en el equipo. El Elche ha utilizado multitud de juveniles durante toda la temporada. Aun con esas, Brian anima a ser prudentes con los chicos: "Con 17 años no pueden aspirar ya a tener responsabilidades o a ofrecer buenas prestaciones en categoría nacional. Tienen que llevar su proceso evolutivo que no es otro sino el que su cuerpo le permita. A algunos les llevará un año, otros tendrán que pasar antes por el segundo equipo e ir formándose y desarrollándose para luego dar el salto".

Y es que las oportunidades han llegado prácticamente por necesidad. Chago llegó al equipo para asentar las bases de un proyecto a largo plazo, pero poco después de su llegada, varios jugadores separaron sus caminos con el club, por lo que el alicantino no tuvo otra que buscar entre los juveniles. "No esperaba una temporada así. Una cosa es que pueda ir mejor o peor a efectos de resultados y otra es la diferencia entre la situación original y lo que hemos tenido", declaraba el técnico.

Brian tiene una difícil tarea cuando trata de reflejar a su equipo con su equivalente femenino. El Atticgo Elche femenino está dirigido por Joaquín Rocamora, todo un seleccionador nacional, a la vez que compite a nivel continental. Los chicos, por su parte, pelean por salvar la tercera categoría nacional. Chago tiene relación con él, sería difícil no hacerlo compartiendo entidad, sin embargo confía en no necesitar a nadie para dirigir al equipo hacia la salvación.

De momento, la mira está puesta únicamente en el Castellón. Para mantener la categoría cabe ir paso a paso. Brian sabe que sus jugadores van a dar todo de sí para conseguir la victoria. Con el Esperanza Lag de su lado, el entrenador confía en que el equipo se crezca: "Son chicos jóvenes que necesitan esta ayuda extra y más en estos momentos delicados. Seguro que van a agradecer mucho que la afición pueda empujarles para obtener esos resultados".