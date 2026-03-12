Roi Sánchez, en la previa del Valladolid-Horneo: "Será un gran reto frente a uno de los históricos de la liga"

El Horneo Alicante visita este sábado al Recoletas Atlético Valladolid en el Huerta del Rey a las 19:00 horas, en el encuentro correspondiente a la vigesimoprimera jornada de la Liga Asobal.

Para Roi Sánchez, entrenador del equipo alicantino, ganar pasa por “controlar mucho la corpulencia de sus pivotes”. “Es un equipo que juega de una forma muy marcada con un estilo propio y todos los partidos los suelen jugar igual y dice mucho de lo que creen y de lo que hacen. Tienen capacidad de lanzamiento con los laterales, juego de penetración con los centrales, pivotes muy grandes".

"Valladolid es un equipo unido a que contraataca bien, que corre. En Valladolid son siempre partidos de parciales, una pista que la afición aprieta mucho. Tienes que controlar mucho que esos parciales no te saquen del partido, controlar el repliegue”, añade en su análisis del rival.

Además, para el técnico gallego, se trata de todo un “reto” ante “uno de los equipos más históricos de Asobal”. “Valladolid es una de las pistas más legendarias del balonmano español. Nos hace muchísima ilusión poder jugar allí contra un muy buen equipo que, aunque en los últimos partidos no haya estado tan bien, creo que, por nombres, por entrenador, por historia, por afición, es un referente del balonmano español y ante el que tenemos que hacer muy bien las cosas para seguir puntuando”. Precisamente, sobre la racha de cuatro derrotas consecutivas de los vallisoletanos, Sánchez espera que “esa presión suya por ganar, sea algo positivo para nosotros”.

“Creo que Valladolid tiene marcado en rojo este partido como que tienen que ganarnos. Pero no es lo mismo ganarlo antes que después. Nosotros seguro que vamos a tener opciones, sobre todo si defendemos como en estos últimos partidos en los que hemos estado muy bien atrás. Luego en ataque, vamos a seguir haciendo lo que hacemos porque tenemos muy buena calidad individual, el equipo cada vez juega mejor y vamos a tener opciones. Y si llegamos al final con opciones, habrá que estar más acertado que en los últimos partidos”, afirma el entrenador.

“Creo que cuando estás representando a un club tan histórico y pierdes varios partidos, tienes esa presión y creo que ellos tienen el objetivo cerca pero a nosotros nos quedan aún puntos y vamos también con esa presión de ganar. Es otro partido como otro más. Yo siempre digo que en esta liga todo puede pasar. Así que vamos a ir allí a darlo todo”. En cuanto a cómo llega el equipo a este duelo, reconoce que aún hay algunos jugadores “entre algodones” y confía que lleguen la mayoría de ellos al encuentro del sábado en Valladolid.