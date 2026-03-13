Dani Holgado ya apunta a lo más alto

Ha llegado el momento de dar gas de verdad y Dani Holgado está dando un paso al frente. Las pruebas y los entrenamientos ya han quedado atrás en una temporada que apunta a tener al alicantino en las cotas más altas de la clasificación. Su crecimiento en 2025 fue sensacional, pasando de abandonos y caídas a ser un asiduo del podio de la categoría intermedia.

Tal fue su progresión que se convirtió en el mejor novato de Moto2, por delante de su compañero y rival David Alonso. Ahora, en su segundo año, solo tiene un objetivo en mente: ser protagonista semana tras semana.

Dani Holgado celebra el podio conseguido en Tailandia. / Aspar Team

Dicho y hecho. La temporada había empezado de cara para el alicantino y desde los entrenamientos libres su velocidad ya era patente en Tailandia. Rozó con la yema de los dedos la pole tras cruzar la línea de meta a 49 milésimas del australiano Senna Agius. Con la estrategia clara y un ritmo fuerte al inicio, Holgado se presentó en el primer domingo del año con más hambre que nunca.

Nada más apagarse el semáforo, la locura se adueñó de Burinam y fueron necesarias tres salidas para poder completar las siete vueltas finales. A la postre, el alicantino fue tercero consiguiendo el podio en la primera carrera del año, solo por detrás de Manuel González e Izan Guevara.

"Los parones nos han perjudicado porque mi punto fuerte era el ritmo en distancias largas. Seguiremos trabajando con la misma base que el año pasado, yendo de menos a más. No solo se puede ganar, hoy lo hemos visto, pero también estoy contento por la tercera posición porque lograrlo en estas condiciones significa que estamos preparados para luchar en el futuro por el campeonato", explicaba el alicantino tras el GP de Tailandia.

Un arranque prometedor

Una de las premisas para esta nueva temporada era mejorar el arranque del curso pasado y así está siendo. Todo lo que en 2025 fueron caídas, abandonos y mala suerte en el tramo inicial, en este 2026 la tónica parece haber cambiado.

Hasta el 16º Gran Premio no pudo subirse al podio en su temporada "rookie", mientras que en la actual ya lo ha hecho en la primera carrera. Este logro no hace más que reforzar su crecimiento a partir del verano pasado, algo que le catapulta hacia ser uno de los favoritos a reinar en la categoría de Moto2.

El 7 de septiembre de 2025, Holgado hizo historia para el automovilismo alicantino con su primer triunfo en la categoría intermedia. En ese instante se situó tras los pasos de Nico Terol convirtiéndose en el segundo alicantino en ganar una prueba de Moto2. El alcoyano lo hizo en tres ocasiones durante el año 2013 y en este 2026 el reto es doble para el piloto nacido en San Vicente del Raspeig. Primero buscará ser el alicantino con más triunfos en la categoría y, tras ello, convertirse en el primer campeón de Moto2 nacido en la provincia.

Dani Holgado posa durante el GP de Tailandia. / Aspar Team

El gran sueño mirando a largo plazo es claro, dar el salto a la categoría reina. El trabajo temporada tras temporada parte con la meta de estar entre los más grandes, pero eso pasa por reescribir la historia en Moto2 y demostrar que está hecho de una pasta diferente al resto. El segundo año apunta a ser el del salto de calidad, algo necesario para poder competir con los grandes monstruos.

Allí aguardan los mejores del mundo en una parrilla formada por pilotos de la talla de Marc Márquez, Pecco Bagnaia, Pedro Acosta, Fabio Quartararo o Jorge Martín. La hoja de ruta es clara y los mimbres ahí están, por lo que los resultados solo es cuestión de tiempo que lleguen.