El Horneo viaja a Valladolid con espíritu para dar la sorpresa

El Balonmano Horneo Alicante visita este sábado una cancha emblemática en la máxima categoría nacional, la del Recoletas Atlético Valladolid (19:00 horas, LaLiga+) con el objetivo de aprovechar el mal momento que atraviesa en este tramo de liga equipo castellano para conseguir sumar un triunfo que le acerque de forma casi definitiva a la permanencia, objetivo para el recién ascendido a la Asobal.

El equipo alicantino cuenta con 17 puntos y mantiene una cómoda renta de seis sobre el descenso directo, si bien desea cerrar cuanto antes su salvación para evitar complicaciones en el tramo final de la competición, cuando se acumulen los nervios y la fatiga.

El conjunto de Roi Sánchez, después del empate de la semana pasada frente al Ciudad Encantada Cuenca (28-28) también busca mejorar sus estadísticas a domicilio, ya que, a pesar de haber logrado tres victorias lejos del Pitiu Rochel, fuera de Alicante también ha dejado escapar muchos puntos en los últimos instantes de partidos que podían haber caído de su lado fácilmente. El Recoletas Atlético Valladolid, que se impuso en la primera vuelta en Alicante, afronta el encuentro en una pésima dinámica, ya que suma seis partidos sin ganar y ha perdido los últimos cuatro.

El Horneo Alicante, por su parte, llega tras empatar en casa contra el REBI Cuenca, que es el equipo que le persigue con 15 puntos, y haber ganado antes, también como local, al Dicorpebal Logroño. El técnico gallego del equipo alicantino alertó del potencial del versátil cuadro pucelano y aseguró que tendrá marcado «en rojo» el partido ante el Horneo como «el ideal para reaccionar y acabar con la mala dinámica».

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El equipo alicantino no podrá contar para este compromiso con Julen Urruzola, lesionado en el tobillo, ni con Aarón Gutiérrez, baja por problemas personales, mientras Darko Dimitrievski, ex jugador del conjunto pucelano, es duda, aunque viajará con el equipo a Valladolid.