Marzo viene pisando fuerte en el Club Náutico Santa Pola

El Club Náutico Santa Pola, encara un intenso mes de marzo con un programa deportivo repleto de actividad que reunirá a regatistas, remeros y amantes del mar en varias competiciones.

La Liga CNSP 2026 arranca hoy, sábado 14 de marzo, con el inicio de una nueva edición del campeonato. La jornada comenzará a las 09:00 horas con el registro de participantes, seguirá con la reunión de patrones a las 10:15 y culminará con la señal de salida a las 11:00. La competición se desarrollará durante todo el fin de semana y concluirá mañana, domingo 15, con la final, la entrega de trofeos y la comida oficial.

La siguiente gran cita llegará el 22 de marzo, cuando el Club Náutico Santa Pola será sede de la VIII Regata Liga SUMA Llaüt Mediterráneo, que reunirá en la Gran Playa, desde las 9:00 horas, a cerca de 500 deportistas repartidos en nueve categorías, desde cadete hasta veteranos y la modalidad SMC de supervivientes de cáncer de mama.

El calendario culminará el 28 de marzo con la III Copa Real Liga Naval Española Club Náutico Santa Pola, para la que ya está abierta la inscripción. La prueba, puntuable para el Campeonato de España de Vela Crucero en categorías ORC A y ORC B, espera reunir a más de una treintena de embarcaciones en la bahía santapolera, consolidando al club como escenario de grandes eventos del Mediterráneo.

El equipo de iQFoil del CN Santa Pola. / INFORMACIÓN

El equipo de iQFoil del CN Santa Pola brilla en la Semana Olímpica Andaluza El equipo de windsurf del Club Náutico Santa Pola firmó una destacada actuación en la 21ª Semana Olímpica Andaluza, celebrada en la bahía de Cádiz del 26 de febrero al 1 de marzo, una de las citas más importantes del calendario nacional de vela juvenil y olímpica. La regata estuvo marcada por unas condiciones muy exigentes, especialmente en la jornada final, con fuerte viento de levante, lo que elevó la dificultad física y técnica de la competición. En la clase iQFoil Sub17, Candela Navarro logró la primera posición femenina, mientras que Gonzalo Ruiz completó una excelente participación al terminar tercero absoluto y segundo en la Copa de España Sub17. El Club Náutico Santa Pola volvió así a confirmar el gran nivel de sus regatistas en una prueba de máxima exigencia. La expedición santapolera completó una participación muy sólida con Ainara Arrizabalaga, cuarta en Sub19 femenina, Alfonso Miguel, quinto, y Enrique Parres, sexto. Además, en la clase Techno, Nico Moreno finalizó noveno en Techno 293 Sub15 masculino. Asimismo, el lunes 9 comenzaron los iQFoil Games Cádiz 2026, una de las citas internacionales de referencia de esta disciplina, en la que la Federación de Vela de la Comunitat Valenciana (Somvela) está representada por cinco deportistas, cuatro de ellos del Club Náutico Santa Pola: Gonzalo Ruiz, Enrique Parres, Alfonso Miguel y Candela Navarro. La expedición está acompañada por su entrenador, Javier Clement, también perteneciente al Club Náutico Santa Pola, lo que refuerza la amplia presencia del club en la competición.

Adrián Lledó, campeón de España de remoergómetro. / INFORMACIÓN