Fórmula 1
Alonso, resignado en Shanghai: "A ver si podemos ver la bandera a cuadros"
"Hemos optimizado la vuelta aquí y allá entre los juegos de neumáticos, esto es lo que tenemos y, desafortunadamente, sigue sin ser suficiente”, resume Alonso, que ha caído eliminado de nuevo en Q1 y mañana partirá 19º en China
Cada declaración de Fernando Alonso a estas alturas es una muestra de su impotencia y frustración ante la difícil situación en la que se encuentran Aston Martin y Honda. “Es lo que hay…”, dice con resignación.
El asturiano sabe que el AMR26 no da para pelear por casi nada, al menos en estos primeros grandes premios del curso 2026. Las diferencias son tan enormes que es imposible que se pueda ver la ‘magia’ de Fernando. Después de caer de nuevo eliminado en Q1 en China (saldrá 19º en parrilla), pone el foco en la fiabilidad. Mañana el objetivo será acabar la carrera.
"Hemos puesto tres juegos nuevos de blandos y hemos optimizado la vuelta aquí y allá entre los juegos, esto es lo que tenemos y, desafortunadamente, sigue sin ser suficiente”, ha resumido después de la clasificación en el circuito de Shanghai.
De cara a la carrera de este domingo (08:00 h. en España), Alonso señala que “intentaremos completar la carrera, acabar, ver la bandera a cuadros y al menos, en términos de fiabilidad tener un fin de semana limpio".
FCon todo, avisa que “normalmente el ritmo de carrera va peor. En la clasificación, en el 75% de la recta puedes utilizar la batería. En la carrera tienes que ser más conservador y no puedes vaciar las baterías en cada vuelta, tienes que utilizar durante media vuelta solamente el motor de combustión y creo que la diferencias de la unidad de potencia se amplifica en la carrera”.
Haber completado sin contratiempos la carrera sprint ha sido un buen indicio. "Creo que es realista. Hasta ahora, los dos coches, en Libres 1, clasificaciones, Sprint, no han tenido problemas y la fiabilidad ha sido fuerte. No hay ninguna señal de que mañana podríamos tener algún problema. Iré a la carrera pensando en que veremos la bandera a cuadros y no somos muy rápidos en este momento, pero hagamos eso, al menos, ya que en Australia no pudimos", ha comentado Alonso para cerrar.
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