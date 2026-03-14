El HLA Alicante recibe a Obradoiro en un duelo con sabor a playoffs

El HLA Alicante vuelve al Pedro Ferrándiz después de dos semanas. Los de Rubén Perelló reciben este domingo (12:30 horas) al Obradoiro, segundo clasificado de la competición, en un duelo que bien podría ser un enfrentamiento propio del playoff de ascenso.

Tras la victoria en Palma, los alicantinos se sitúan en sexta posición empatados a puntos con el quinto. Una vez conseguido el triunfo con los nuevos nombres, el objetivo del HLA será replicar el resultado junto a su gente.

Un equipo prácticamente imparable

El equipo dirigido por Diego Epifanio comenzó la temporada con dos derrotas consecutivas. Desde entonces han ganado 19 de 20 partidos, siendo su única derrota en enero contra Ourense. El Obradoiro se encuentra segundo, a cuatro puntos del líder y con un partido pendiente y lleva sin moverse de ese lugar desde diciembre.

Los gallegos se impusieron en el partido de ida, en su feudo, por 87-75. Esta fue la tercera derrota consecutiva en la racha que acumularon los alicantinos a principios de 2026. Epifanio tendrá las bajas de Olle Lundqvist y Goran Huskic, ambos con lesiones de rodilla de larga duración, y mantendrá la duda de Micah Speight hasta el inicio del encuentro. Quien sí estará es Alex Barcello, máximo anotador del equipo con 23 puntos por partido. Junto a él, en la posición de pivote, estará Felipe Dos Anjos, tercer máximo anotador para los gallegos y el único jugador sobre el parqué el próximo domingo que ha conseguido más de 100 rebotes en toda la temporada.

Con los nuevos fichajes de Bone y Joseph ya adaptados, el partido presenta los alicientes de un más que probable enfrentamiento por el ascenso. En caso de ganar, los de Perelló se meterían de lleno en la pelea por ser cabeza de serie en la primera eliminatoria del playoff. Si pierden, los alicantinos podrían asomar la cabeza a una pelea de hasta ocho equipos por las últimas plazas en la postemporada.