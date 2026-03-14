Balonmano | Liga Asobal | J.21
El Horneo Alicante no acierta a jugar con las dudas de un duro Valladolid
El conjunto de Roi Sánchez llega con vida al final, pero falla en la última bola del partido
Inés Morencia
El Recoletas Atlético Valladolid ha estrenado su casillero de victorias en la segunda vuelta liguera al ganar este sábado, por la mínima, a costa de un peleón Horneo Alicante que nunca bajó los brazos en la mítica cancha vallisoletana y que no llegó a empatar y salvar un punto porque se topó con la pierna salvadora de César Pérez.
Los alicantinos mostraron desde el inicio su intención de tutear a los locales, y para ello buscaron imponer un ritmo lento de juego que no beneficiaba en absoluto a los pucelanos, acostumbrados a una mayor velocidad.
Se dejaron arrastrar por esa parsimonia visitante, lo que equilibraba de manera constante el marcador sin que ninguno de los dos contendientes pudiera establecer una diferencia por más de un gol.
Pero Pablo Herrero salió a escena para imprimir más rapidez al juego lo que, añadido a una defensa más intensa, permitió al Recoletas adquirir una renta de cuatro tantos (14-10) que obligó a Roi Sánchez a solicitar el primer tiempo muerto del partido. Tuvo un efecto inmediato, puesto que su equipo recortó la ventaja local con un parcial de 0-2 que ya no cambió al término de la primera mitad, puesto que el marcador se quedó en un 15-13 que dejaba el choque muy abierto.
Tras la reanudación, los de David Pisonero añadieron una marcha más, sobre todo en el plano defensivo, lo que les permitió buenas transiciones para volver a romper el encuentro con cinco goles de renta (24-19).
Eso trajo consigo el receso de Roi Sánchez y, de nuevo, tuvo una consecuencia positiva para los alicantinos al recortar dos tantos a los gladiadores azules, lo que hizo reaccionar al preparador local para evitar ofrecer más terreno a un efectivo Borragán en el ataque del Horneo.
Renta desfavorable
También resultó productivo, ya que el Recoletas volvió a imprimir más velocidad al juego y aprovechó la continuidad para ponerse a seis goles de ventaja (29-24), ante lo que volvió a intervenir Roi Sánchez, el entrenador visitante.
Y, una vez más, Alicante endosó un parcial de 0-4 para situarse a un solo tanto de los locales, que no terminaban de rematar. De hecho, acumularon errores en ataque que reparó César Pérez con una providencial intervención que impidió el gol de Robledo, el que hubiera supuesto el empate. El Horneo recibirá al Tubos Aranda Villa de Aranda el sábado, 28 de marzo, en el Pitiu Rochel, a las 17 horas.
FICHA TÉCNICA
► VALLADOLID (31): Bar (César Pérez, ps), Oliveira (2), Karapalevski (3), Álex Díaz (4), Serrano (5), Jozinovic (1), Ribeiro (2), Gedo (2), Pablo Herrero (1), Fodorean (1), Tao (5,3p), Carvalho (4), Camino (1).
► ALICANTE (30): Faílde (Domenech, ps), Borragán (9), Oliver (1), Moreno (-), Robledo (2), Barreto (4,2p), Parker (4), Borja Méndez (2), Montoya (4), Escobedo (2), Dimitrievski (-), Torriko (2), Teixeira (-), Sancho (-).
► MARCADOR cada 5’: 2-2, 5-4, 6-7, 9-9, 13-10, 15-13 -descanso-; 18-16, 23-19, 25-22, 26-23, 29-27, 31-30 -final-.
► ÁRBITROS: Raúl Oyarzun Aylagas y Aritz Zaragueta Ruiz (Federación navarro). Excluyeron dos minutos a Gedo (m.7), Jozinovic (m.36), del Recoletas Atlético Valladolid y a Borragán (m.6), del Horneo Alicante.
► INCIDENCIAS: Encuentro correspondiente a la 21ª jornada de la liga Nexus Energía Asobal, disputado en el polideportivo Huerta del Rey ante unos 1.812 espectadores.
Suscríbete para seguir leyendo
- Piqué deberá pagar 630.000 euros a Sarabia por su destitución en el Andorra
- Barcala suspende su agenda tras la detención de Carlos Baño por la gestión del bono comercio en Alicante
- El zapatero de Zara bate su récord de beneficios pese a caer en ventas
- Carlos Baño, detenido por la gestión de los bono comercio de la Diputación de Alicante cuando Mazón la presidía
- Dos detenidos por golpear y arrancar de un mordisco parte de la oreja a un profesor de un instituto en Alcoy
- Grupo Orenes presenta la única oferta para gestionar el nuevo gastromercado municipal de La Plasa en Torrevieja
- Un hombre muere en el balcón de su casa por una bala perdida de un tiroteo entre delincuentes en Alicante
- El Ayuntamiento de Benidorm pagará en 30 años a Puchades por los terrenos de Serra Gelada con una carencia de cinco años y 60 millones en 2026