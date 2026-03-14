El Horneo Alicante no acierta a jugar con las dudas de un duro Valladolid

El Recoletas Atlético Valladolid ha estrenado su casillero de victorias en la segunda vuelta liguera al ganar este sábado, por la mínima, a costa de un peleón Horneo Alicante que nunca bajó los brazos en la mítica cancha vallisoletana y que no llegó a empatar y salvar un punto porque se topó con la pierna salvadora de César Pérez.

Los alicantinos mostraron desde el inicio su intención de tutear a los locales, y para ello buscaron imponer un ritmo lento de juego que no beneficiaba en absoluto a los pucelanos, acostumbrados a una mayor velocidad.

Se dejaron arrastrar por esa parsimonia visitante, lo que equilibraba de manera constante el marcador sin que ninguno de los dos contendientes pudiera establecer una diferencia por más de un gol.

Pero Pablo Herrero salió a escena para imprimir más rapidez al juego lo que, añadido a una defensa más intensa, permitió al Recoletas adquirir una renta de cuatro tantos (14-10) que obligó a Roi Sánchez a solicitar el primer tiempo muerto del partido. Tuvo un efecto inmediato, puesto que su equipo recortó la ventaja local con un parcial de 0-2 que ya no cambió al término de la primera mitad, puesto que el marcador se quedó en un 15-13 que dejaba el choque muy abierto.

Tras la reanudación, los de David Pisonero añadieron una marcha más, sobre todo en el plano defensivo, lo que les permitió buenas transiciones para volver a romper el encuentro con cinco goles de renta (24-19).

Eso trajo consigo el receso de Roi Sánchez y, de nuevo, tuvo una consecuencia positiva para los alicantinos al recortar dos tantos a los gladiadores azules, lo que hizo reaccionar al preparador local para evitar ofrecer más terreno a un efectivo Borragán en el ataque del Horneo.

Renta desfavorable

También resultó productivo, ya que el Recoletas volvió a imprimir más velocidad al juego y aprovechó la continuidad para ponerse a seis goles de ventaja (29-24), ante lo que volvió a intervenir Roi Sánchez, el entrenador visitante.

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Y, una vez más, Alicante endosó un parcial de 0-4 para situarse a un solo tanto de los locales, que no terminaban de rematar. De hecho, acumularon errores en ataque que reparó César Pérez con una providencial intervención que impidió el gol de Robledo, el que hubiera supuesto el empate. El Horneo recibirá al Tubos Aranda Villa de Aranda el sábado, 28 de marzo, en el Pitiu Rochel, a las 17 horas.