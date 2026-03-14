El Huesitos La Vila afronta un exigente compromiso ante el VRAC

El Huesitos La Vila afronta este domingo a partir de las 13:15 horas un complicado encuentro en Valladolid ante el VRAC en busca de desquitarse de la derrota en el primer partido. El conjunto que dirige Falu Quirelli es consciente de la dificultad de un duelo que será televisado por Movistar.

El Huesitos espera plantar cara a uno de los mejores equipos de la competición. La motivación es máxima en un desplazamiento de enorme exigencia pero muy atractivo de disputar para los jugadores. El VRAC lidera la División de Honor con 43 puntos mientras que el equipo alicantino es quinto con 23 en una dura lucha por conseguir el cuarto puesto que le permita jugar en casa los cuartos de final.

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En cualquier caso, el Huesitos ya ha conseguido el objetivo de la temporada que es asegurar la permanencia un año más en la máxima categoría, con lo que esta segunda fase por el título el equipo lo afronta sin presión.