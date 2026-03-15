Awa Fam, al Mundial con España con la vista en el Draft de la WNBA

Awa Fam, pívot alicantina de 19 años del Valencia Basket y gran promesa del baloncesto femenino español, apostó por centrarse en su papel en la selección, que durante estos días ha conseguido en Puerto Rico su billete para el próximo Mundial, y aparcar de momento su ilusión de jugar algún día en la liga estadounidense, con lo que sueña desde pequeña.

La de Santa Pola, que salió como posible número 1 en el prestigioso «mock draft» (previsión del Draft) en el que la consideraron como una de las favoritas para jugar en la WNBA en 2026, asegura que intenta «no pensarlo mucho», pero confiesa que «siente mariposas en el estómago» porque es su sueño desde pequeña.

Awa Fam se lamenta durante el último Eurobasket. / EFE

La jugadora, autora de 11 puntos en el partido en el que la selección española certificó su clasificación para el Mundial, consolidándose como una de las referencias del combinado nacional, no se imagina aún en ningún equipo concreto de la liga estadounidense y, preguntada por los principales referentes en su carrera, destaca a la internacional española Astou Ndour y la estrella estadounidense A’ja Wilson, jugadora de Las Vegas Aces.

Tras enfrentarse a Puerto Rico, las jugadoras que entrena Miguel Méndez cierran esta fase clasificatoria que se está disputando en Puerto Rico midiéndose a Italia, con ganas de revancha tras perder contra las transalpinas en el torneo de Preparación para el este premundial, mientras que el martes su rival será una de las grandes favoritas del torneo, Estados Unidos, en lo que supondrá una gran prueba de fuego para las españolas, ya sin presión competitiva de necesitar un resultado victorioso para obtener el billete final.

Aprendizaje

La pívot alicantina, que el pasado 11 de febrero recibió de mano de los reyes el Premio Princesa Leonor 2024 a la mejor deportista menor de 18 años, destacó también el trabajo desarrollado por el equipo español durante el verano, un periodo de aprendizaje que les permitió «coger confianza» y conocerse mejor dentro y fuera de la pista .

En cuanto a su evolución como jugadora, la internacional española se define como una interior a la que le gusta compartir el balón y generar juego para el equipo. Entre sus objetivos de mejora, Awa Fam apuntó la paciencia y la toma de decisiones, algo lógico teniendo en cuenta su corta edad.

Cuando regrese de la concentración con la selección española en tierras boricuas, Awa Fam se reincorporará a la dinámica de unValencia Basket que afrontará el tramo decisivo de la temporada de clubes.

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La jugadora alicantina de baloncesto Awa Fam recoe su premio de manos de los Reyes de España. / J.J.Guillen / EFE

Además, la santapolera tiene marcada en rojo la fecha del 13 de abril, día en el que se celebrará el Draft de la WNBA y conocerá tanto su posición final en el mismo, posiblemente la mejor, como la franquicia que adquiere sus derechos.