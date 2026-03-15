Primera FEB | Jornada 25
El HLA Alicante nada para morir en la orilla frente a Obradoiro
Los lucentinos mantuvieron un resultado apretado hasta el último cuarto que perdieron por 18 puntos
Este domingo era día de celebración. La peña Kali Nord celebraba su trigésimo aniversario. Sin embargo, el HLA Alicante cae frente al Obradoiro por 80-103. Los de Rubén Perelló mantuvo un marcador igualado durante los tres primeros cuartos, pero los gallegos lograron una diferencia de 18 puntos en el último periodo que les sirvió para ganar.
El Pedro Ferrándiz pudo disfrutar de la primera gran actuación de Jordan Bone, uno de los nuevos fichajes, con 18 puntos. Solo él, Larsen con 19 y Mike Torres con 11 pudieron superar los 10 puntos para los lucentinos por lo que la victoria se tornó imposible.
El partido comenzó con la tónica esperada. El Obradoiro rápidamente se adelantó en el marcador con un acierto tras otro, mientras que el HLA peleaba por encestar. Sin embargo, hubo un hombre que trató de hacer suyo el partido, Deng Geu. El ugandés comandó el ataque alicantino junto a Jordan Bone para cerrar el primer periodo con cinco y siete puntos respectivamente que recortaban la diferencia. Parecía que los lucentinos iban a terminar el cuarto por delante, pero un tiro de Kravic a seis segundos del final fastidió la pequeña alegría local y dejó el partido en un punto de diferencia para los gallegos.
La reanudación no sentó bien a los de Diego Epifanio, ya que encadenaron errores y pérdidas que decantaban el marcador hacia los de Perelló. Fue entonces que Diogo Brito dio un salto en la defensa y comenzó a dar criterio a las jugadas de su equipo. A partir de ahí, ambos equipos comenzaron a intercambiar golpes a un ritmo pausado, lo que hacía pasar el tiempo pero mantenía el marcador con un empate a 47 de cara al descanso.
En la vuelta al parqué, los de Epifanio trataron de romper el partido a través de un juego ágil de posesiones cortas. Aun así, Perelló y los suyos supieron mantener la calma y, a base de ralentizar su partido, mantuvieron el resultado igualado. Esa inteligencia, sumada al acierto de Bone y Larsen, hizo que el HLA lograra escaparse en el marcador y Obradoiro no tuviese otra que pedir un tiempo muerto. La pausa nubló a los locales, que comenzaron a fallar tiro tras tiro, permitiendo que los gallegos volviesen al partido y afrontaran el último cuarto cinco arriba.
Momentos desesperados requieren medidas desesperadas
La experiencia es un grado y el Obradoiro así lo demostró en el cuarto periodo. Los lucentinos volvieron a pista con ganas de volver al partido, pero con los nervios a flor de piel. Los de Epifanio lo detectaron rápido y pudieron forzar tanto pérdidas como faltas rivales mientras ellos seguían distanciándose en el marcador. Rubén Perelló no pudo con ello y llamó a sus jugadores hacia el banquillo. El equipo reaccionó a través de Mike Torres, pero también lo hizo el entrenador burgalés. ‘Epi’ tardó solo un minuto en pedir un tiempo muerto para asegurarse que sus jugadores consiguieran cerrar el partido.
En ese momento, fue Perelló el que optó por el juego rápido. Quedaba poco más de cinco minutos, el Obradoiro se alejaba. No había otra. Sin embargo, la calidad del equipo no fue suficiente para hacerlo. Los tiros no entraban, los rebotes siempre acababan en manos rivales y, por desesperación, los jugadores comenzaban a hacer muchas faltas. A tres minutos del final, el HLA hizo acto de presencia en el cuarto gracias a la conexión entre Mike Torres y Jordan Bone. Ambos maquillaron el resultado a través de jugadas conjuntas, pero los visitantes seguían muy por encima. A Torres le pudo la desesperación y, pese a estar siendo de los mejores del equipo en pista, cometió su quinta falta y fue expulsado a dos minutos del final. A partir de entonces, los lucentinos se vinieron abajo y solo lograron meter una canasta y dos tiros libres hasta el final del partido. 80-103 que muestra como el HLA aún está lejos de los grandes equipos en la liga.
Ficha técnica
HLA Alicante (26+21+17+16): Torres (11), Bone (18), Hollanders (3), Larsen (19), Geu (9) –quinteto titular-, Joseph (5), Mendikote (0), Mwema (2), Polanco (2), Coulibaly (2), Tamba (3) y Jordá (6).
Monibus Obradoiro (27+20+22+34): Dos Anjos (12), Westermann (9), Barrueta (8), Barcello (16), Galán (12) -quinteto titular-, Andersson (8), Grela (0), Kravic (14), Munnings (9), De Sousa (3) y Quintela (12).
Marcador por cuartos: 1 26-27 | 2 47-47 | 3 64-69 | 4 80-103
Árbitros: Leandro Nicolás Lezcano, Josep Maria Olivares y Laura Piñeiro. Expulsaron a Mike Torres para los locales y a Alejandro Galan para los visitantes, ambos por acumulación de faltas.
Pabellón: Pabellón Pedro Ferrándiz
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