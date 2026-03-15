Rugby
El Huesitos La Vila sufre una dura derrota ante el VRAC
El conjunto vilero pierde por 66-12 y suma su segunda derrota en la segunda fase ante un rival muy superior
El Huesitos La Vila sufrió una dura derrota en su desplazamiento a Valladolid ante un VRAC muy superior que barrió en la segunda parte. El conjunto de Falu pagó su debilidad defensiva frente a un rival, líder de la clasificación, que llegaba con facilidad al campo contrario y que ensayaba con gran efectividad.
El Huesitos presentó algo de batalla en la primera parte con un ensayo de Nico Ponce que empataba el partido, pero poco a poco el dominio fue total del VRAC llegando al descanso con 28-7. Nada hacía indicar que tras el paso por los vestuarios el monólogo del conjunto local fuera tan abrumador. No faltó la pelea de los vileros hasta el final del partido, pero en defensa el equipo estuvo muy alejado de lo que requería la situación. El ensayo de Juan Ignacio Pérez en los últimos minutos recortó distancias pero resultó anedótico. La cuarta plaza se pone más complicada, pero todavía quedan tres partidos para el “play-off”. El equipo ya pone todos los sentidos en el encuentro del próximo domingo en el Pantano ante el Alcobendas (12.30).
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