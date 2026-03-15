Jornada sin triunfos para los representantes de la provincia

Jornada poco fructífera en Segunda Federación para los cuatro representantes de la provincia, ya que ninguno de ellos consiguió la victoria. El mayor botín lo obtuvieron Orihuela y Alcoyano, con sendos empates ante los filiales de Rayo Vallecano y Espanyol, respectivamente. El Elche Ilicitano vio como el Navalcarnero le remontó el partido a domicilio, mientras que el Intercity tampoco pudo ni siquiera puntuar fuera de casa, al caer en el campo del Coria.

Falta de acierto

El Elche Ilicitano no aprovechó sus ocasiones en el Mariano González y el Navalcarnero, más certero, se llevó el gato al agua. Y eso que no pudo empezar mejor el encuentro para los de Carlos Cuéllar, con el gol de Miralles a los ochos minutos, empatando Chus Villar antes del descanso. En la segunda mitad, Jaime, camino del cuarto de hora final, desatascaba para los locales el encuentro.

Naufragio del Intercity

El Intercity naufragó en La Isla de Coria y con ello sigue hipotecando sus opciones de disputar la promoción de ascenso a Primera RFEF en el tramo final y clave de la temporada. Los alicantinos encajaron el gol antes de la media hora de choque, cuando Dawda resolvió para adelantar a los extremeños. A partir de ahí, quiero y no puedo del Intercity, incapaz de rescatar punto alguno, regresando de vacío una semana más.

Punto escorpión

El Orihuela sumó un punto en su visita al filial del Rayo Vallecano en un encuentro donde los escorpiones merecieron más premio que el empate. En el primer tiempo, las ocasiones de Roberto Torres y Monterde pudieron abrir el marcador, evitando Juanpe dichas oportunidades. En la reanudación el Rayo B pasó por buenos momentos pero tampoco fue certero, consumiendo el encuentro con el empate inicial.

Noticias relacionadas

Empate del Alcoyano

El Alcoyano consumó un empate ante el filial perico. Los locales se adelantaron a los cinco minutos con el gol de Tiko Iniesta, un marcador que minutos más tarde el Espanyol B fue capaz de equilibrar con la diana de Lluc Castell. El encuentro lo intentó nuevamente desatascar el Alcoyano, que se estrelló ante un filial que se mantuvo firme y puntuó en El Collao.