La Copa San Pedro: tradición y fútbol alicantino desde 1941

Hablar de fútbol en Alicante es hablar, inevitablemente, de la Copa San Pedro. La competición, a lo largo de sus 78 ediciones, ha formado parte del patrimonio, ya no solo de la ciudad, sino también de la provincia. Con el paso de los años se ha ganado a pulso un hueco en el corazón de los alicantinos y para este 2026 encara su edición más ambiciosa con una modernización bajo el lema "Renace la Copa, regresa la historia".

Con la Asociación de Prensa Deportiva de Alicante como entidad gestora en esta nueva etapa junto a Acatec, la copa pretende volver al sitio que se merece en el que ha estado tanto tiempo. Esta renovación está orientada a la profesionalización estructural del torneo incorporando planificación estratégica, digitalización integral y una visión de crecimiento a medio y largo plazo.

Imagen de archivo de la Copa San Pedro. / INFORMACIÓN

Considerado como el trofeo amateur más antiguo de Europa, la Copa San Pedro se inició en 1941 con un total de seis equipos y con el objetivo de encontrar jugadores tanto para el Alicante C.F. como para el Hércules, los dos conjuntos punteros en la ciudad. El primer rey de la competición fue el Arenas de San Blas después de derrotar al Betis Florida con un resultado de 4 a 1. Tras llevar a cabo la primera edición, el siguiente año no se pudo celebrar por motivos económicos, pero en 1943 volvió y lo hizo con una victoria del Betis Florida ante el Villena por 9 goles a 0.

El principal impulsor de la copa en su arranque fue Vicente Duart, directivo del Alicante. Desde el primer momento, la influencia de la competición sobre la sociedad alicantina fue positiva, preludio de lo que estaría por venir. A lo largo de los años, la Asociación de Prensa Deportiva de Alicante ha sido capaz de mantener este torneo amateur a flote, eso sí, no sin cambios de estructura.

En cuanto al formato del trofeo, se ha ido adecuando al periodo de duración a medida que las ediciones se iban sucediendo. En sus primeros años competían todos contra todos con vuelta incluida, algo que, a día de hoy, sería imposible. La Copa San Pedro camina de la mano de la Federación Valenciana de Fútbol, por lo que hay un margen de calendario de la última semana de mayo a mitad de julio para no afectar negativamente a los jugadores con ficha federativa.

Historia del fútbol

En sus 78 ediciones, la Copa San Pedro ha sido cuna de grandes nombres dentro del panorama del fútbol español. Pasando por los árbitros, piezas claves y tan discutidas últimamente, el madrileño Camacho, el balear Rigo, pero sobre todo, Guruceta, han sido los colegiados más reputados en participar en el trofeo alicantino. El árbitro vasco dirigió dos finales, una en 1983 y otra en 1986.

Respecto a los verdaderos protagonistas, los futbolistas, la nómina de nombres es extensa. Un miembro de esta lista es Pepe Bañón, futbolista alicantino que desarrolló la mayor parte de su carrera profesional en el Real Madrid además de ser internacional. José Llopis Corona, también con paso por el conjunto merengue disputó la Copa San Pedro, al igual que Galbis, quién defendió la camiseta del Barcelona.

La Copa San Pedro está ligada a la historia de Alicante. / INFORMACIÓN

Juan Ignacio Martínez también compitió por el trofeo alicantino, al igual que ex jugadores del Hércules como Teo Rastrojo, Miguelo, Vicente Ruso o Cholo, futbolista con pasado en el Real Madrid, Zaragoza y Sevilla entre otros. Una cosa está clara y es que la Copa San Pedro, bien cuando arrancaban sus carreras o bien cuando ya estaban en la recta final, ha sido cuna de futbolistas del más alto nivel.

78 ediciones dan para mucho y la celebración de todas ellas no ha sido de forma ininterrumpida. Al parón tras el primer año se le suman dos más por causas ajenas a la organización del trofeo. Primero sufrió un paréntesis durante los años 1974, 1975, 1976 y 1977 por la transición y posteriormente, en 2020, 2021 y 2022 también tuvo un frenazo debido a la pandemia.

Después de perder la potencia que tanto había caracterizado la competición durante la década pasada, el salto de calidad que se está llevando a cabo se antoja clave para recuperar la influencia que siempre ha ostentado el trofeo. Hablar de la Copa San Pedro es hablar de la historia de Alicante y todavía queda mucho por hacer.