Elda Prestigio y Atticgo Elche pierden en salidas muy complicadas

Elda Prestigio y Atticgo Elche afrontaban, a la vez, un fin de semana complejo en la jornada 22 de la liga Guerreras Iberdrola, máxima categoría nacional femenina. Ambos equipos se medían, a domicilio, a los dos primeros clasificados de la competición. Ninguno pudo puntuar: las eldenses cayeron dando muchísimo la cara (26-25) ante Bera Bera y las ilicitanan contra Rocasa Gran Canaria (24-19).

El Elda Prestigio estuvo muy cerca de sumar ante el segundo clasificado, pero acabó cediendo por la mínima ante el Bera Bera (26-25). El conjunto alicantino compitió de tú a tú durante todo el encuentro y dejó muy buenas sensaciones, aunque se quedó sin premio.

Paula Lluch firmó un gran partido con cinco goles en un encuentro que confirma la capacidad de las eldenses para plantar cara a rivales de máxima exigencia. Pese a la derrota, el equipo se mantiene décimo con 16 puntos, en zona de play down.

Derrota franjiverde

Por su parte, el Atticgo Elche no pudo sacar nada positivo de su visita al Rocasa Gran Canaria, líder de la competición, y cayó por 24-19. El conjunto ilicitano no entró bien al partido y tuvo que ir siempre a remolque, penalizado por la falta de acierto y por la actuación decisiva de Silvia Navarro en la portería canaria.

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Joaquín Rocamora, durante un partido del Atticgo Elche. / Matías Segarra

Las franjiverdes llegaron a recortar diferencias en algunos momentos, pero nunca encontraron la continuidad necesaria para meterse de lleno en la pelea. La reacción final solo sirvió para maquillar un marcador que se había puesto muy cuesta arriba desde el inicio de la segunda parte.