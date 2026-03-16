El Furyo La Nucía brilla en el Open Internacional de Holanda con un oro y dos platas

El club alicantino de La Nucía logra tres finales en el Open G2 de Holanda y confirma su gran momento tras el éxito reciente en el Campeonato de España. El equipo Furyo La Nucía protagonizó una brillante actuación en la competición de categoría puntuable para los mundiales de la World Taekwondo celebrada en la ciudad de Eindhoven.

El club alicantino acudió a la cita internacional con diez deportistas, logrando unos excelentes resultados con una medalla de oro y dos medallas de plata, además de situar a tres de sus competidores en las finales del torneo. El gran protagonista fue Curro Ayela, que se proclamó campeón tras completar un extraordinario campeonato. El deportista superó en su camino hacia el título a rivales de Alemania en las primeras rondas, Bélgica en semifinales y a Irlanda en una intensa final, donde se colgó la medalla de oro.

También destacó la actuación de Itziar García Godoy, que logró la medalla de plata tras imponerse a competidoras de España, Chipre y Alemania, cediendo únicamente en la final ante Francia. Este resultado le permite además obtener la clasificación directa para el Campeonato de Europa Junior, que se celebrará el próximo mes de abril en Taskent (Uzbekistán).

Componentes del Furyo en la competición / INFORMACION

Promesas

Por su parte, la joven Gracia Cifuentes firmó también una gran competición, alcanzando la final y conquistando la medalla de plata tras superar a rivales de Alemania, Ucrania y Grecia, cayendo únicamente ante Gran Bretaña en el combate por el oro.

El equipo completó su participación con Dani Rico, que logró un meritorio quinto puesto y diploma, mientras que Ylenia Baños, Pablo Cuéllar, Dani Fuentes, Iñaki López y Alba Tatay alcanzaron los octavos de final. También participaron Judith Sanchis y Alina Lubaseva.

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Más éxitos en Murcia

Por otra parte, el Club Furyo La Nucía también compitió este fin de semana en el I Open de la Región de Murcia – Memorial José A. Solano, donde las deportistas del club firmaron una gran actuación con una medalla de oro y dos de plata. Gaia se proclamó campeona del torneo, mientras que Bárbara y Mar lograron la medalla de plata. Salma completó la participación del equipo femenino en esta competición. Este nuevo éxito internacional llega apenas unos días después del gran resultado conseguido por el club en el reciente Campeonato de España, donde los deportistas firmaron una actuación sobresaliente logrando tres medallas de oro, una plata y dos bronces.Con estos resultados, el equipo alicantino continúa consolidando su presencia en el circuito internacional, demostrando el gran nivel competitivo de sus deportistas en una de las competiciones más exigentes del calendario europeo.