Kali Nord, 30 años siendo la fuerza del Lucentum Alicante

Tres décadas tejiendo una historia luminosa incluso en los tiempos más oscuros. Treinta años dando vida a un deseo, a un arrebato emocionante, a una pulsión sin límites. Siempre al lado del club, sumando, apoyando en la cancha y llevando el nombre de Alicante a todos los rincones en los que se respira baloncesto, pero no uno cualquiera, sino ese de vocación universal que brota en el barrio, que nunca se rinde, y que si tiene que elegir, siempre elige creer que todavía es posible.

La Kali Nord no envejece, puede que sus fundadores sí, pero la fuerza y el ímpetu no menguan, jamás disminuyen. Ni siquiera cuando la megalomanía congénita de algún administrador populista estuvo a punto de enterrar para siempre al Lucentum, una entidad fluctuante, obligada a no depender de sí, a llorar en su día una muerte súbita. Sucedió a medias, sí; pero resucitó. Lo hizo en las catacumbas del bàsquet de este país y, seguramente, buena parte de culpa la tuvieran los y las integrantes de este colectivo irredento, valiente que, desde su fundación en marzo de 1996, ha visto pasar por delante muchas cosas buenas y se ha atrevido a coger por la solapa a la mala suerte para gritarle «¡mira, no!».

Antonio Conesa, Rosi Martín, Pedro Irles, Gabi Sánchez, Rafa Sánchez, Ana Ferrándiz y Bea Iñesta. / P. R.

De los primeros moradores no queda nadie, pero siguen muchos que se subieron al proyecto en 1998 para convertirlo en lo que es ahora, un lugar de encuentro, de desarrollo de planes sociales, de actividades solidarias, integradoras, para estar presentes en el corazón de la ciudad, no solo en la grada norte del Centro de Tecnificación.

Los hermanos Sánchez, Gabi y Rafa, y Rosi Martín pusieron la semilla de una vocación que vive sana y feliz bajo un lema inolvidable: «Quien nunca se rinde, al final triunfa». Tras ellos está la savia nueva, el núcleo joven que ha recogido la esencia de la agrupación y la ha metido de lleno en un futuro prometedor que no pierde la esperanza de que Alicante sea capaz de alumbrar la Ciudad del Baloncesto y eso permita al Lucentum, de una vez por todas, valerse por sí mismo, crecer desde la cantera, desde la base... solo así habrá vida más allá del capital –siempre caprichoso, justo jamás–, para un club pequeño arropado por un colectivo de animación que se sabe gigante en su rincón del pabellón.

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Pedro Irles, Ana Ferrándiz, Bea Iñesta, Iker Gisbert, Adri Cervetto... han contagiado su entusiasmo a los más veteranos, tiran de ellos hacia arriba, son el ejemplo vívido de que el deporte de la canasta es capaz de aglutinar una energía indómita, festiva, comprometida con el club y con la ciudad de sus vidas.

Un mes lleno de actos

Cuando Suni Palacios, con 78 años, comenzó a tejer en su casa el mosaico interminable que el domingo pasado cubrió por completo a la Kali Nord no pensó en la montonera inefable de horas entregadas a esa labor, lo que le iba a dedicar a la tarea. Ni un segundo perdió en hacer recuento. Y ese es precisamente el espíritu de la peña, apostar por el fin, fijarse una meta, y entregarse a ella incluso cuando no hay reconocimiento, cuando nadie te ve, que es como se alcanzan las cotas más altas, las reales, las que escriben la historia.

Empezó en diciembre y no paró hasta el 13 de marzo. El resultado: imponente. El despliegue de aquel telar inmenso, pintado a mano por los hombres y mujeres que construyen cada día la Penya Kali Nord, fue el acto más vistoso, el que provocó un efecto inmediato en un CT que sabe que el motor de su equipo nunca se apaga.

Momento en el que la peña Kali Nord despliega el mosaico creado para conmemorar el 30 aniversario. / Alex Domínguez

Pero fuera del Pedro Ferrándiz también ocurren cosas porque el activismo desborda los límites exclusivos del deporte. El 22 de marzo, a las 13 horas, coincidiendo con el derbi de los dos clubes femeninos con más arraigo en la capital, Lucentum y San Blas, volverá a desplegarse el mosaico antes del salto inicial del duelo de rivalidad.

Previamente, el día 20, llevarán a cabo una mesa redonda para debatir sobre el futuro, sobre los vínculos y las obligaciones del colectivo en su vertiente social, la que ayuda desde hace años a los más jóvenes en la parte con menos recursos, la Zona Norte de Alicante.

El 28 de marzo está programado el torneo antirracista que organiza la peña para concienciar y potenciar la integración a través del deporte. La Kali Nord va más allá, trasciende, se entrevera en el tejido participativo de su núcleo urbano, ayuda con su aliento y sus iniciativas a sacar adelante proyectos vecinales que mejoran, aunque nunca sea suficiente, la vida de la gente.

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Treinta años dan para mucho, cada uno de los que conforman la peña guarda en su memoria los momentos inolvidables, los buenos y los malos, las canastas que no entraron, las que ganaron partidos sobre la bocina, los viajes, los ascensos, que por suerte ha habido muchos, y todos valiosos por diferentes motivos... Y también los otros, los que impedían conciliar el sueño.

Cuando la sombra de la extinción en 2013 era una mancha de alquitrán que lo cubría todo, densa, pegajosa, ellos siguieron creyendo, buscando soluciones, demostrando que, si alguien asumía el reto, ellos estarían detrás, que no caminarían solos. Y así fue, por eso se reconoció su labor con un premio Importantes en 2020 y por eso hay una iniciativa ahora para que el Consistorio le dé a la Kali Nord la preponderancia que se ha ganado.

Extracto de la página impresa que se publica este martes, 17 de marzo, en INFORMACIÓN. / INFORMACIÓN

Petición al Pleno municipal

El grupo municipal Esquerra Unida Podem ha presentado una propuesta de Declaración Institucional al Pleno del Ayuntamiento de Alicante para que la corporación municipal sublime la trayectoria de este colectivo infatigable. Se pretende con ello que el Consistorio subraye públicamente la trayectoria de la Kali Nord y su compromiso en estos treinta años latiendo que, sin lugar a dudas, han contribuido de forma voluntaria a mantener viva la pasión por el baloncesto y el apoyo al Lucentum.

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«Ojalá lleguemos a ver que el club se estabiliza, que no depende de nadie, que mira al futuro sin miedo, eso sería lo que nos haría más felices, eso significaría que todo el esfuerzo realizado habría servido para algo mucho más grande que nosotros. Ese sería un buen momento para ceder el testigo y dejar que los más jóvenes continúen el camino», desean quienes iniciaron esta aventura hace tres décadas.