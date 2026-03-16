Fútbol femenino
Torrevieja acogerá la fase final del Campeonato de España femenino sub-14 y sub-16 de selecciones autonómicas
Cerca de 400 jugadoras se reunirán en la Vega Baja del 20 al 22 de marzo
Por unos días, Torrevieja se convertirá en la capital nacional del fútbol femenino base. La ciudad de la Vega Baja acogerá la segunda y definitiva fase del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas. Concretamente, acogerá las categorías sub 14 y sub 16 del torneo durante los días 20 y 22 de marzo.
La concejal de Deportes del Ayuntamiento de Torrevieja, Diana Box; el presidente de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana (FFCV), Salva Gomar; y el directivo del Torrevieja Club de Fútbol, Luis María Pizana, han presentado este campeonato de España, que reunirá a algunas de las mejores jugadoras jóvenes del panorama nacional en un fin de semana decisivo para el título.
Tras una primera fase celebrada en diciembre, la ciudad alicantina albergará la competición de la Primera División, mientras que la segunda categoría se disputará en Aragón. El evento reunirá a las selecciones de Madrid, la propia Comunidad Valenciana, el País Vasco, el Principado de Asturias, Andalucía, Cataluña, Galicia y Castilla y León. Estos combinados regionales lucharán por proclamarse campeones de España en sus respectivas categorías, en una competición que reúne al mejor talento emergente del fútbol femenino español.
Los más de veinte partidos se disputarán a lo largo de los tres días por la mañana, concretamente entre las 10:00 y las 12:30 horas. Estos podrán ser seguidos en directo a través de RFEF TV, permitiendo a los aficionados disfrutar del campeonato desde cualquier punto del país. El formato de competición será determinante tanto para definir el cuadro de honor como para establecer los ascensos y descensos entre divisiones, lo que garantiza un alto nivel competitivo en cada partido.
Desde la Concejalía de Deportes se ha animado a la ciudadanía a asistir y apoyar este importante evento, que no solo impulsa el deporte femenino, sino que también contribuye a la promoción de Torrevieja como destino deportivo.
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